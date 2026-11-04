Garmin Fenix 9 riceve la beta 7.13 con le schede Peso zaino

Dopo due mesi di attesa Garmin ha finalmente aperto il primo ciclo di sviluppo in beta per i suoi smartwatch di punta dedicati alle attività outdoor. A ricevere la versione di prova inaugurale sono Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, presentati a fine agosto, insieme a Enduro 4, annunciato a ottobre 2026, e a Marq 3, svelato appena tre settimane fa.

Il pacchetto serve ai beta tester per provare in anticipo le novità preparate dall’azienda elvetico statunitense e per beneficiare della correzione di parecchi bug. Il tutto fa parte del percorso che porterà al prossimo major update di questi orologi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Garmin Fenix 9 e la versione 7.13 beta

L’anteprima arriva un paio di settimane dopo la distribuzione dell’aggiornamento più recente e a oltre due mesi dall’ingresso dei nuovi flagship nel programma di test. Per Garmin Fenix 9 e per gli altri modelli coinvolti si tratta del primo ciclo di sviluppo in assoluto. Sarà questo ciclo ad accompagnarli fino al rilascio della futura versione 7 del software. Si parte dalla versione 7.13 beta, che prende il posto della 6.73.

Gli obiettivi sono piuttosto chiari. Garmin vuole aggiungere funzioni inedite, ritoccare quelle già presenti e sistemare una lunga serie di problemi sparsi un po’ in tutto il sistema. Tra le aggiunte spicca la modifica della distanza nei profili di sci di fondo indoor e ciclismo indoor. Le modalità di potenza ricevono un suggerimento iniziale pensato per chi le usa la prima volta. Camminata e corsa guadagnano due nuove schede post attività, Peso zaino e Calorie bruciate con peso zaino. Su alcuni quadranti compare l’impostazione per rendere più fluida la lancetta dei secondi. Il controllo rapido della torcia ottiene invece un’opzione di timeout.

Le correzioni elencate nel changelog

La parte più corposa del changelog riguarda però i bug. Sul versante cartografico vengono sistemati un elemento vuoto nel menu dei livelli della mappa e l’anteprima del percorso quando sono attive le mappe TopoActive e OSM. Spariscono anche il disegno errato del veicolo e i problemi di posizionamento della freccia del nord. La scheda del percorso Epic torna a comparire durante l’attività. In ArcheryX la lettura della frequenza cardiaca non si interrompe più.

L’elenco degli interventi continua con dettagli molto pratici. Chiamate e notifiche delle app non suonano più in modalità silenziosa. L’accesso al menu dei quadranti CIQ non provoca più ritardi. La resistenza di corsa smette di mostrare Zona massima quando il battito è sotto la zona minima. I dati meteo restano visibili anche dopo un’interruzione di corrente. Viene corretta anche la modifica del peso negli allenamenti di forza tramite i pulsanti. Nel golf ora appare il punteggio del giocatore 2 nella pagina del round. Sui modelli Solar sono state sistemate l’icona della tastiera nelle Impostazioni e quella del satellite. Le impostazioni satellitari si aggiornano finalmente quando si cambia la modalità di alimentazione nel menu Fase attività.

Non mancano i potenziali arresti anomali eliminati. Si verificavano cambiando sport, abilitando la trasmissione della frequenza cardiaca da Garmin Connect o selezionando le schermate dati. Lo stesso accadeva avviando un HIIT, cambiando playlist su Spotify o usando ClimbPro nella corsa. Altri casi riguardavano il download dei contenuti di Outdoor Maps+, la pressione ripetuta del tasto Indietro nell’app Musica e la ricerca dei punti di interesse. Sistemata anche la barra di avanzamento in LineMusic. Sul fronte dei miglioramenti si segnalano una maggiore reattività dell’app Epic e un quadrante World Timer rivisto. A questi si aggiungono un rilevamento dei colpi più preciso nel golf, ritocchi al vogatore indoor e traduzioni aggiornate.

Come aggiornare o entrare nel programma Beta

Per installare gli aggiornamenti su Garmin Fenix 9 e sugli altri smartwatch del marchio basta seguire le notifiche che compaiono nell’app Garmin Connect o direttamente sull’orologio. Il rilascio è graduale, quindi può capitare di non ricevere subito nulla. In quel caso si può controllare manualmente dalla sezione Aggiornamento Software, nella pagina Sistema del menu Impostazioni. In alternativa si può collegare il dispositivo a un computer via USB e cercare le novità con il software Garmin Express.

Chi vuole iscriversi al programma Beta deve accedere al proprio account Garmin Connect dalla pagina dedicata. Da lì bisogna cliccare sull’icona dei dispositivi in alto a destra e scegliere il modello dal nome o dall’immagine. Poi si seleziona Join Beta Software Program e si accettano termini e condizioni. A quel punto sull’orologio è sufficiente aprire le impostazioni e andare su Sistema, poi Aggiornamento software e Verifica aggiornamenti, per chiudere con Installa ora.

Fonte: TecnoAndroid