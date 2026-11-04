Parkside Lidl dal 5 novembre: trapano a 29,99€ e idropulitrice

Da giovedì 5 novembre nei negozi Lidl arriva una nuova ondata di attrezzi Parkside pensata per chi ama mettere le mani su auto e garage. Diversi articoli rientrano anche nei Lidl Black Days, per cui una sbirciata al volantino prima di fare acquisti può valere davvero la pena. La proposta spazia dal trapano economico fino agli accessori per la batteria dell’auto, con qualche sorpresa pensata anche per la casa.

Officina e garage, dal trapano all’idropulitrice

Il pezzo che molti cercano quando vogliono un primo avvitatore senza svuotare il portafoglio è il set trapano avvitatore ricaricabile Parkside a 29,99€, venduto con batteria, caricabatterie e doppio bit. La coppia massima arriva a 35 Nm distribuita su 19 livelli, a cui si aggiunge la modalità dedicata alla foratura. Il cambio a due velocità consente di lavorare fino a 350 giri al minuto oppure di spingersi a 1.300 quando serve più rapidità.

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Per completare la cassetta degli attrezzi c’è il set pinze a 14,99€, disponibile nella confezione da 3 pezzi o in quella con 5 pinze a becco lungo. La proposta più curiosa però è il kit di attrezzi ad aria compressa da 35 pezzi a 69€, con quattro utensili per avvitare, scalpellare e levigare e una pressione massima di 6,3 bar. Lidl consiglia di abbinarlo a un compressore con un serbatoio di almeno 50 litri.

Chi vuole controllare i serraggi con maggiore precisione può puntare sull’adattatore di coppia digitale a 39,99€, dotato di schermo LCD con indicazioni fino a 0,1 Nm. Nella confezione ci sono batteria, chiave a brugola e adattatori per i vari attacchi. Accanto compare la mini lampada da lavoro ricaricabile a 2,99€, con due modalità di luce (laterale o superiore), porta USB e batteria inclusa.

Tra le occasioni dei Black Days spicca l’idropulitrice ad alta pressione Parkside a 69€ con accessori compresi. Sviluppa 1.400 W, raggiunge 7,4 MPa (cioè 74 bar) e una portata massima di 6,5 litri al minuto, con un cavo lungo 5 metri. Per spostare materiali e utensili c’è poi il carrello pieghevole da trasporto a 9,99€, anch’esso in promozione: regge fino a 50 kg e da chiuso misura 49,5 x 25 x 11 cm. Lo sgabello/carrello 2 in 1 per i lavori di montaggio costa invece 19,99€ e monta sei rotelle orientabili, con due chiavi inglesi e una chiave esagonale in dotazione.

Auto e casa tra lucidatrice, batterie e promozioni

Per tenere la carrozzeria in ordine il set lucidatrice ricaricabile Parkside costa 29,99€ e comprende batteria, caricabatterie e accessori. Il piatto misura 75 mm, mentre la velocità a vuoto va da 0 a 2.700 giri al minuto nel primo livello e da 0 a 8.000 nel secondo.

Ampio spazio nel volantino è dedicato anche al marchio Ultimate Speed. L’ausilio portatile per l’avviamento con powerbank costa 39,99€ nei Black Days e può aiutare motori a benzina fino a 4,0 litri e diesel fino a 2,8 litri. Dentro la scatola si trovano cavo di avviamento, cavo USB e custodia. Allo stesso prezzo sono proposti il caricabatterie per auto, il tester per batteria che mostra il risultato direttamente sullo smartphone e il nuovo caricabatterie multiplo a tre uscite, adatto a batterie da 6 V e 12 V con capacità tra 1,2 e 120 Ah. Il mini compressore a 12 V costa 14,99€, mentre il cric idraulico da 5 tonnellate scende a 17,99€ grazie ai Black Days.

Uscendo dal garage, tra le altre promozioni per la casa figurano l’umidificatore a ultrasuoni con aromaterapia Livarno a 12,99€ e il tagliacapelli regolabarba Cien 5 in 1, sempre a 12,99€. Si tratta di due accessori semplici ma comodi per chi vuole sfruttare il volantino anche al di fuori del fai da te.

Il via alle vendite è fissato per giovedì 5 novembre con disponibilità fino a esaurimento scorte. Prima di mettere nel carrello un utensile ricaricabile conviene verificare caso per caso se batteria e caricabatterie sono compresi: nel volantino risultano inclusi per trapano avvitatore, lucidatrice, adattatore di coppia e mini lampada, ma non per tutti i prodotti Parkside della stessa categoria.

Fonte: TecnoAndroid