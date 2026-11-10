Garmin e Waze: i ciclisti potrebbero comparire sulle mappe

Garmin sta lavorando a una funzione pensata per chi va in bicicletta, perché l’idea è mostrare la posizione dei ciclisti direttamente sulle mappe di Waze. Gli sviluppatori del popolare marchio puntano a migliorare l’esperienza offerta dai suoi smartwatch a chi pedala, rendendo chi si muove su due ruote un po’ più visibile agli automobilisti che si affidano al celebre servizio di navigazione per spostarsi.

Il cuore del progetto è la posizione LiveTrack, cioè il tracciamento in tempo reale che Garmin già conosce durante ogni sessione attiva. In altre parole il dato esiste già e adesso si tratta di farlo arrivare nel posto giusto. Grazie all’integrazione con Waze, chi si trova al volante nelle vicinanze avrebbe la possibilità di sapere che più avanti c’è qualcuno in sella alla propria bici, prima ancora di vederlo spuntare lungo la strada.

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Cosa è emerso dal codice di Garmin Connect

Le tracce di questa novità arrivano dal codice della versione 5.31 di Garmin Connect, l’applicazione che fa da centro di controllo per i dispositivi dell’azienda. Al suo interno sono comparsi riferimenti ad alcune nuove opzioni dai nomi piuttosto eloquenti come “Condividi la posizione con Waze”, “Condividi i tuoi viaggi con Waze” e “Condivisione della posizione con Waze”. Diciture che lasciano pochi dubbi sulla direzione presa dagli sviluppatori.

Nella stessa release dell’app è presente anche una procedura di consenso dedicata. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché fa pensare che la funzione sarà facoltativa e quindi attivabile soltanto da chi sceglie in modo esplicito di condividere i propri spostamenti. Accanto a questa schermata è comparsa pure una sorta di presentazione che illustra la nuova possibilità, segno che il lavoro attorno all’integrazione è già piuttosto avanti.

Il meccanismo immaginato dal team è abbastanza lineare. Nel momento in cui la condivisione della posizione viene abilitata durante un’attività ciclistica, la posizione LiveTrack dell’utente può essere mostrata a chi usa Waze. Il risultato è che chi pedala diventa visibile agli automobilisti presenti sulla stessa strada, almeno a quelli che hanno la navigazione attiva tramite il servizio.

Un collegamento più profondo del previsto

Stando a quanto emerso, nei piani di Garmin il legame tra le due applicazioni sarebbe più complesso di un semplice collegamento. L’azienda starebbe infatti preparando un sistema in cui i dati di geolocalizzazione in tempo reale vengono inviati a Waze per tutta la durata della pedalata. Non quindi una posizione condivisa una volta sola ma un flusso continuo di informazioni che segue il ciclista lungo l’intero tragitto, aggiornandosi man mano che avanza.

Su diversi aspetti però l’app non offre ancora indicazioni. Non viene chiarito quali dispositivi Garmin saranno compatibili con la condivisione verso Waze e non si capisce se per sfruttarla servirà un abbonamento a Garmin Connect+. Allo stesso modo non emerge se al debutto la funzione sarà disponibile ovunque oppure inizialmente limitata soltanto ad alcuni Paesi.

Fonte: TecnoAndroid