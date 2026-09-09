Garmin Cirqa Ring: dieci certificazioni svelano l’anello smart

Nel catalogo Garmin manca ancora un tassello e tutto lascia pensare che stia per arrivare: un anello smart firmato dal marchio, con dieci nuove certificazioni registrate che puntano dritte in quella direzione. L’azienda ha già orologi sportivi di ogni tipo, ciclocomputer, sensori e persino braccialetti privi di display, eppure il segmento dei ring intelligenti è rimasto scoperto fino a oggi. Qualcosa di strano, considerando quanto quel formato si sposi bene con il pubblico che Garmin conosce meglio di chiunque altro.

Le omologazioni sono comparse presso Anatel, l’agenzia nazionale delle telecomunicazioni brasiliana, e riguardano dieci varianti dello stesso dispositivo. Numeri che raramente vengono depositati per esercizio di stile. Di solito significano che un prodotto è pronto, o quasi, e che serve solo scegliere il momento giusto per annunciarlo. Le voci su un Garmin Cirqa Ring circolano da diversi mesi, insieme ad altre indiscrezioni che parlano addirittura di occhiali intelligenti sviluppati dalla stessa azienda.

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Il nome Cirqa e la sfida a Oura

La denominazione Cirqa non è nuova. Garmin l’ha usata per il suo braccialetto di attività senza schermo, pensato per contrastare Whoop e Fitbit Air, e sembra ormai destinata a identificare tutti i dispositivi del marchio privi di display. Un anello rientra perfettamente in quella famiglia. Nessuna interfaccia da guardare, nessuno schermo da ricaricare di continuo, solo sensori che raccolgono dati mentre il resto del lavoro lo fa l’app.

Il bersaglio è dichiarato, almeno sulla carta. Oura ha costruito la propria reputazione proprio in questa nicchia, diventando il punto di riferimento per chi vuole misurare sonno, attività e recupero senza portare un orologio al polso. Il modello funziona, ma ha un costo: l’abbonamento richiesto per accedere all’interpretazione completa dei dati rende il tutto tutt’altro che economico. Garmin, che nel campo degli orologi sportivi è un marchio di riferimento assoluto, potrebbe presentarsi come l’alternativa che in molti aspettavano.

Sulle specifiche tecniche non ci sono ancora informazioni concrete. Il più probabile è che il Cirqa Ring replichi le funzioni ormai standard di questa categoria di prodotti, quindi rilevazione della frequenza cardiaca, monitoraggio del movimento, analisi del sonno e misurazione della SpO2. A fare la differenza dovrebbero essere gli algoritmi Garmin, quelli che da anni elaborano i dati raccolti dagli orologi della casa e che hanno costruito la fiducia di chi si allena sul serio.

Un formato ancora di nicchia

Va detto che gli anelli intelligenti restano un prodotto per pochi. Samsung e Amazfit hanno provato a portarli al grande pubblico senza ottenere il successo sperato, e il mercato di massa continua a preferire il polso. Dove invece questi dispositivi funzionano davvero è tra gli sportivi più costanti, quelli che vogliono continuità nella registrazione dei dati anche fuori dall’allenamento e non hanno voglia di dormire con un orologio voluminoso addosso. Oura ha capito questa esigenza prima degli altri ed è lì che ha costruito la sua forza.

Il pubblico Garmin, sotto questo profilo, è praticamente identico. Chi acquista un Fenix o un Epix tende a seguire con attenzione i propri parametri di recupero, e un anello che si integra nello stesso ecosistema avrebbe senso immediato. Niente doppio abbonamento, niente app separate, tutto dentro Garmin Connect.

La conferma ufficiale da parte dell’azienda non è ancora arrivata, ma gli indizi si accumulano. I mesi di ottobre e novembre appaiono come i più probabili per il debutto, una finestra che permetterebbe di affrontare il periodo natalizio con un catalogo rinfrescato oltre ai nuovi Fenix 9. Le omologazioni brasiliane, in questo senso, sono il segnale più solido finora raccolto sull’arrivo del primo anello intelligente targato Garmin.