Galaxy Z TriFold: così sottile grazie al modulo wireless per la batteria

Come ben sapete, un elemento che sicuramente ha colpito davvero molto per quanto riguarda il nuovo Galaxy Z TriFold è il suo spessore è davvero contenuto, lo smartphone pieghevole infatti arriva a misurare un massimo di pochi millimetri, quando viene aperto, nonostante per l’appunto si tratti di un dispositivo pieghevole a tre fasi unico nel suo genere e mostrato per la prima volta al pubblico.

Il merito di questo risultato va senza dubbio sia a Samsung, ma anche alla nota compagnia che si occupa di produrre le componenti per la ricarica wireless Witz, la società in questione infatti si è dedicata con particolare attenzione a questo dispositivo dal momento che ha prodotto dei magneti appositi per essere contenuti in uno spessore sostanzialmente inesistente.

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Magneti appositi

La società ha dichiarato di aver lavorato attentamente allo sviluppo di questi magneti godono di uno spessore incredibilmente più basso che però non va ad impattare negativamente le prestazioni della ricarica wireless che ovviamente non sono di livello assoluto, ma comunque rientrano all’interno dei canoni Qi, come se non bastasse il modulo in questione risulta anche Qi2 Ready, ciò significa che i magneti da soli non sono in grado di garantire questo standard ma abbinati ad una cover dotata dei magneti necessari riescono ad offrire comunque gli standard di ricarica classici dell’ultimo livello.

Questo significa comunque che questo smartphone non riesce ad offrire delle velocità di ricarica wireless pari ad un massimo di 15 W, un valore tutto sommato di ottimo livello se consideriamo per l’appunto lo spessore davvero ridotto e soprattutto che Samsung non ha mai puntato fortemente sul concetto di ricarica wireless, il salto generazionale infatti è previsto per i modelli S26 che adotteranno lo standard Qi2.2, standard che consentirà di raggiungere velocità decisamente più elevate supportando potenze superiori ai 20 W, il risultato ottenuto da questo modello pieghevole comunque è sicuramente di altissimo livello.