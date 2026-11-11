Galaxy Sync: la Galleria Samsung salva le foto su Google Photos

Chi usa uno smartphone Galaxy aspettava da tempo un collegamento diretto tra Samsung Gallery e Google Photos, e adesso quel ponte esiste davvero. Samsung ha annunciato ufficialmente Galaxy Sync, una funzione che consente di sincronizzare in automatico foto e video dalla Galleria al cloud di Google, dietro le quinte, senza dover passare ogni volta da un’applicazione all’altra.

La novità non arriva del tutto a sorpresa. All’inizio di quest’anno Samsung ha chiuso la sua collaborazione con Microsoft OneDrive, il servizio che fino a quel momento si occupava del salvataggio online delle immagini. Da lì in poi si erano moltiplicate le indiscrezioni su un possibile accordo con Google per portare sui Galaxy una funzione di sincronizzazione diretta tra la Galleria e Google Photos. Le voci erano fondate e la funzione è finalmente disponibile.

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Come funziona Galaxy Sync tra la Galleria e Google Photos

Stando all’annuncio ufficiale di Samsung, il nuovo sistema permette di eseguire il backup di foto e video direttamente sullo spazio cloud di Google, restando sempre all’interno dell’app Galleria. La procedura è piuttosto semplice. Basta accedere con il proprio account Samsung e con quello Google, poi attivare l’opzione dalle impostazioni della Galleria. Da quel momento il lavoro si svolge in modo automatico, senza ulteriori passaggi manuali.

L’aspetto forse più interessante riguarda però l’uso su più dispositivi Galaxy. Uno scatto realizzato con lo smartphone, per esempio, comparirà anche nella Galleria del tablet Samsung, a patto che entrambi i dispositivi siano collegati agli stessi account e abbiano la sincronizzazione attiva. Un piccolo dettaglio che però rende molto più fluido il passaggio da uno schermo all’altro, soprattutto per chi lavora o si diverte con diversi prodotti della famiglia Galaxy.

Insieme a Galaxy Sync debutta anche una funzione chiamata Libera spazio su questo telefono. Il principio è chiaro: una volta che foto e video sono stati salvati sul cloud di Google, possono essere rimossi dalla memoria interna del dispositivo. La Galleria continuerà comunque a mostrare le anteprime di quei file e, quando servono, le versioni originali si possono scaricare di nuovo in qualsiasi momento.

Spazio disponibile, limiti e compatibilità con One UI 9

Sul fronte dell’archiviazione non ci sono pacchetti dedicati. La funzione sfrutta lo spazio già associato all’account Google, che viene condiviso tra Google Photos, Gmail e Google Drive. In pratica si parte dai classici 15 GB gratuiti inclusi in ogni account. Per chi ha bisogno di più margine resta la strada dei piani a pagamento offerti da Google. Vale la pena ricordare che di recente l’azienda ha aumentato lo spazio compreso nel piano Google AI Pro, passato da 2 TB a 5 TB, una capacità che in questo scenario può tornare parecchio utile.

C’è però un limite da tenere presente. L’integrazione non porta automaticamente l’intera libreria di Google Photos dentro la Galleria Samsung. Le immagini e i video già archiviati in precedenza sul servizio di Google non verranno visualizzati. Per ora sui dispositivi Galaxy supportati appariranno soltanto i contenuti sincronizzati attraverso Samsung Gallery dopo l’attivazione della funzione.

Per quanto riguarda la compatibilità, il rilascio di Galaxy Sync è partito sui dispositivi Galaxy aggiornati a One UI 9. Samsung ha fatto sapere che la disponibilità verrà estesa ad altri modelli in più fasi successive.

Fonte: TecnoAndroid