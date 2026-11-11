GTA 6: la Grotti Cheetah è reale e costa un milione di sterline

Mancano ormai pochi giorni all’uscita di GTA 6 e l’attesa attorno al nuovo capitolo firmato Rockstar Games sta già producendo effetti molto concreti anche fuori dallo schermo. L’esempio più clamoroso riguarda la Grotti Cheetah, una delle vetture simbolo dell’universo di Grand Theft Auto, che adesso esiste davvero e può essere acquistata. Il prezzo però è di quelli che fanno girare la testa, visto che servono un milione di sterline per mettersi al volante.

A trasformare il bolide virtuale in un’auto vera ci hanno pensato Rockstar e West Coast Customs, che hanno collaborato alla realizzazione di una edizione esclusiva della supercar. Non si parla quindi di un modellino da collezione da sistemare su una mensola o di un gadget pensato per i fan più accaniti, ma di una macchina vera e propria che può essere comprata da chi dispone del budget necessario. Ed è proprio questo il punto che rende l’operazione così curiosa, perché la distanza tra il mondo digitale e quello reale si accorcia in modo piuttosto evidente.

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Il merchandising di lusso legato a GTA 6 vola prima del lancio

La Cheetah non arriva dal nulla. Il gioco, ancora prima di approdare sugli scaffali, ha già provocato un vero e proprio boom delle vendite di merchandising di lusso collegato all’ambientazione creata dallo studio. Un fenomeno che racconta bene quanto il titolo sia atteso e quanto il pubblico abbia voglia di portarsi a casa un pezzo di quel mondo, anche quando il prezzo da pagare sale parecchio.

All’interno di questa gamma di prodotti ispirati al nuovo Grand Theft Auto, la supercar occupa senza dubbio il gradino più alto. È la punta di diamante dell’intera offerta, l’oggetto che più di ogni altro rappresenta il salto dal virtuale al tangibile, ed è anche quello venduto alla cifra più importante. Per molti giocatori la Grotti Cheetah è sempre stata un’auto da guidare tra le strade digitali del gioco, magari dopo averla notata parcheggiata in qualche angolo della mappa. Ora diventa un oggetto fisico, con un cartellino del prezzo che la colloca chiaramente nella fascia delle auto per pochissimi. Il legame con GTA 6 è evidente anche nei tempi scelti. La presentazione della vettura arriva infatti nella fase finale dell’attesa, quando l’interesse attorno al titolo di Rockstar Games è al massimo e ogni iniziativa legata al gioco riesce ad attirare un’attenzione enorme. La combinazione tra un marchio videoludico tanto popolare e un nome come West Coast Customs rende l’edizione ancora più particolare agli occhi degli appassionati di motori e di videogiochi.

La Grotti Cheetah esposta da Selfridges a Londra

Chi desidera vederla dal vivo può trovarla da Selfridges, a Londra, dove la supercar è attualmente in esposizione. Una vetrina di grande prestigio per un’auto che fino a poco tempo fa esisteva soltanto tra i pixel e che oggi è diventata un vero e proprio oggetto da collezione per facoltosi appassionati. L’esemplare realizzato da Rockstar e West Coast Customs riproduce la vettura che i fan conoscono bene, trasportandola dal videogioco alla strada. La scelta di esporla in uno dei grandi magazzini più noti della capitale britannica sottolinea il carattere esclusivo dell’operazione, pensata per un pubblico ristretto ma capace di incuriosire chiunque segua da vicino l’arrivo di GTA 6. La Grotti Cheetah in edizione esclusiva si trova quindi in mostra da Selfridges, con un prezzo fissato a un milione di sterline.

Fonte: TecnoAndroid