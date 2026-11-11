Swift Student Challenge 2027: app per tutte le piattaforme Apple

Apple ha annunciato l’edizione 2027 della Swift Student Challenge, il concorso pensato per gli studenti che vogliono mettersi alla prova nello sviluppo di app. Le candidature si apriranno l’8 febbraio e resteranno accessibili fino al 28 febbraio 2027. Sono tre settimane in cui i giovani programmatori dovranno presentare il proprio lavoro, con lo sguardo già rivolto alla WWDC 2027, l’evento che ogni anno riunisce la comunità degli sviluppatori attorno all’azienda di Cupertino.

Per chi non la conoscesse, la Swift Student Challenge è un’iniziativa annuale che offre a ragazzi e ragazze di tutto il mondo l’occasione di mostrare creatività e capacità tecniche attraverso la realizzazione di un’applicazione. Le regole di base restano semplici. Il progetto va costruito con Xcode oppure con Swift Playground e deve poter essere provato nell’arco di tre minuti. Il limite di tempo è stretto ma ha un senso preciso, perché obbliga a concentrarsi sull’idea centrale e a farla arrivare subito a chi la valuta, senza perdersi in giri troppo lunghi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Swift Student Challenge 2027: spazio a tutte le piattaforme e nuovi strumenti per prepararsi

Il cambiamento più rilevante di questa edizione riguarda i dispositivi di destinazione. Quest’anno gli studenti potranno inviare un’app pensata per qualsiasi piattaforma Apple, e si tratta di una novità assoluta. Nelle edizioni precedenti i progetti dovevano invece essere progettati per i dispositivi iOS. Il perimetro del concorso si allarga quindi in modo evidente e lascia ai partecipanti più libertà nella scelta del terreno su cui esprimere le proprie idee.

Per accompagnare i ragazzi verso la scadenza, Apple mette a disposizione una serie di risorse formative. Ci sono tutorial dedicati e sessioni online Meet with Apple, utili per scoprire le nuove funzioni di intelligenza applicate alla programmazione e per trovare spunti da trasformare in un progetto concreto. A questi si affiancano i tutorial Develop in Swift, che coprono argomenti come SwiftUI, intelligenza artificiale e apprendimento automatico, oltre al calcolo spaziale. È un pacchetto piuttosto ampio, utile sia a chi muove i primi passi sia a chi ha già un po’ di esperienza alle spalle e vuole esplorare territori nuovi.

Chi vince può volare a Cupertino per la WWDC 2027

La selezione dei vincitori seguirà criteri ben definiti. Apple premierà gli studenti che sapranno dimostrare eccellenza in termini di innovazione, creatività, impatto sociale o inclusività. Non serve quindi brillare in tutti gli ambiti contemporaneamente, perché basta distinguersi in uno di questi aspetti per avere buone possibilità di emergere tra le tante proposte in arrivo.

Per una parte dei partecipanti il premio sarà particolarmente ambito. Un gruppo di Distinguished Winners riceverà infatti l’invito all’Apple Park di Cupertino, in California, per assistere dal vivo alla WWDC 2027. Per un giovane sviluppatore poter seguire da vicino la conferenza più importante dell’anno per l’ecosistema Apple rappresenta un’esperienza difficile da replicare altrove. Regolamento completo e requisiti di partecipazione sono consultabili sul sito ufficiale della Swift Student Challenge.

Sulle date precise della conferenza, per il momento, l’azienda non ha comunicato nulla. L’evento si tiene però tradizionalmente a giugno, e anche per il 2027 il calendario dovrebbe seguire questa consuetudine. Nel corso della WWDC 2027 Apple presenterà iOS 28, iPadOS 28, macOS 28 e gli altri aggiornamenti software della nuova generazione 28.

Fonte: TecnoAndroid