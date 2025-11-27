Galaxy S26 Ultra e batteria, Samsung vorrebbe aumentarne la capacità

Per mesi, le voci sulla batteria di Galaxy S26 Ultra avevano lasciato poco spazio all’entusiasmo. Si parlava insistentemente di una capacità ferma a 5.000 mAh, identica a quella di Galaxy S25 Ultra e in continuità con le generazioni precedenti fino al Galaxy S20 Ultra del 2020. Uno scenario che non avrebbe rappresentato alcun passo avanti sul fronte dell’autonomia. Le ultime indiscrezioni, però, iniziano a raccontare qualcosa di leggermente diverso.

Batteria a 5.200 mAh e ricarica più veloce

Secondo quanto riportato dal leaker cinese Momentary Digital, Samsung starebbe valutando un piccolo upgrade della batteria, con una capacità che potrebbe arrivare a 5.200 mAh. Il miglioramento rispetto allo standard attuale sarebbe più o meno del 4%. Di certo non sarebbe un salto epocale, ma gli utenti andrebbero a guadagnarne in tempi di durata del loro smartphone. A rendere tutto sempre più utile in termini di autonomia, ci penserà anche il nuovo chip, unito al nuovo display, entrambi in grado di attenuare il consumo energetico. Anche un aumento contenuto della capacità, inserito in un sistema più ottimizzato, può portare benefici concreti in termini di utilizzo reale.

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Le indiscrezioni non si fermano qui. Anche la velocità di Ricarica potrebbe aumentare passando dagli attuali 45W a 60W, riducendo così i tempi per la ricarica al 100%. Per quanto riguarda la ricarica wireless, le voci indicano un possibile supporto fino a 25W con compatibilità allo standard Qi.2, resa possibile grazie all’integrazione di magneti direttamente nella scocca del dispositivo.

Si tratterebbe di una mossa importante per l’ecosistema degli accessori, perché consentirebbe una gestione più stabile e precisa dei caricabatterie magnetici, migliorando l’esperienza d’uso quotidiana.

Samsung e il confronto con la concorrenza cinese

Il quadro diventa più complesso se si guarda al contesto generale del mercato. Diversi produttori cinesi stanno spingendo in modo deciso sulle nuove batterie al silicio-carbonio, capaci di offrire una densità energetica più elevata a parità di ingombro. Modelli come Xiaomi 17 Pro Max, Honor Magic 8 Pro, Vivo iQOO 15, OnePlus 15 e Oppo Find X9 Pro superano ampiamente i 7.000 mAh, distaccando nettamente le soluzioni tradizionali.

In questo scenario, la scelta di Samsung appare più conservativa. Non è una novità. Il produttore coreano, come già accaduto in passato, tende ad adottare le nuove tecnologie con tempi più lunghi, preferendo un approccio graduale e controllato. Una strategia simile a quella seguita anche da Apple, che raramente rincorre i numeri record, puntando invece su equilibrio e affidabilità.

Questo non significa rinunciare all’innovazione. Anzi, Samsung continua a investire su settori sperimentali come quello dei pieghevoli, e nelle prossime generazioni è atteso anche il primo smartphone trifold, destinato a ridefinire il concetto stesso di form factor.

Nel caso del Galaxy S26 Ultra, l’eventuale passaggio a 5.200 mAh non rappresenterebbe una rivoluzione, ma segnerebbe comunque una discontinuità dopo anni di stallo. Un segnale piccolo, ma significativo, che indica come il tema della batteria stia tornando al centro della strategia anche per la gamma Ultra.