Ford Mustang Mach-E, la batteria si deteriora pochissimo e dopo 90.000 km

Il timore che la batteria delle auto elettriche perda gran parte della sua efficacia nel giro di pochi anni continua a frenare molti potenziali acquirenti. Tanti sono convinti che dopo qualche anno l’accumulatore si trasformi in una scatola quasi inutile. Ford ha scelto di rispondere a questa paura con i numeri, analizzando il comportamento reale delle batterie della sua Mustang Mach-E dopo circa cinque anni di utilizzo su strada.

Lo studio ha preso in esame 36.000 esemplari di Mustang Mach-E del 2021 venduti negli Stati Uniti e in Canada. Su questi veicoli è stato misurato lo stato di salute delle batterie dopo una percorrenza media di quasi 90.000 km. Il risultato parla chiaro perché in media i SUV elettrici della casa americana conservano il 92% della capacità originale. Tradotto in termini pratici, una Mach-E con un’autonomia dichiarata di 491 km oggi riesce a percorrerne circa 450 con una carica completa. Si tratta di una perdita tutto sommato contenuta.

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Anche oltre i 300.000 km la capacità resta alta

I dati diventano ancora più interessanti quando si guarda alle percorrenze elevate. Oltre 2.000 esemplari con più di 160.000 km sul contachilometri mantenevano ancora più del 91% della capacità iniziale. E i circa 30 esemplari che hanno superato la soglia dei 320.000 km si attestano in media all’88%. Il 95% delle auto analizzate rientra inoltre in una forbice compresa tra l’87% e il 97% della capacità di partenza.

C’è poi un aspetto tecnico da tenere presente. Tutti i veicoli esaminati montano batterie NCM, cioè con una chimica a base di nichel, cobalto e manganese. Ford ha introdotto le celle LFP al litio ferro fosfato sulla Mach-E solo a partire dal 2023. Le LFP sono generalmente considerate più longeve e meno sensibili alle alte temperature, quindi i modelli più recenti potrebbero comportarsi anche meglio nel lungo periodo. Il passaggio a questa tecnologia riguarda del resto un numero crescente di costruttori, compresa Fiat con la 500e.

Secondo Kevin Vander Lann, responsabile tecnico Ford per le celle e i sistemi delle batterie ad alta tensione, quanto emerso sul campo conferma le previsioni fatte in fase di sviluppo. “Questi risultati rappresentano una conferma delle valutazioni effettuate durante lo sviluppo” ha spiegato. Il costruttore conduce test di laboratorio e utilizza modelli computerizzati per prevedere l’invecchiamento delle celle, ma sono i dati raccolti dopo anni di utilizzo reale su strada a fornire la verifica definitiva.

Ricarica e temperature fanno la differenza

I valori medi però non raccontano tutta la storia. Il degrado della batteria dipende molto da come e dove si usa l’auto. Le temperature elevate accelerano l’invecchiamento delle celle e anche le abitudini di ricarica hanno il loro peso. Affidarsi spesso alla ricarica rapida in corrente continua, lasciare a lungo l’accumulatore al 100% oppure scaricarlo regolarmente fin quasi a zero sono tutti comportamenti che consumano le celle più in fretta.

Per questo Ford consiglia di mantenere il livello di carica tra il 20% e l’80%, di preferire la ricarica lenta in AC e di riservare le colonnine rapide DC soprattutto ai viaggi lunghi. Sono indicazioni che valgono per qualsiasi elettrica in commercio e non soltanto per il SUV della casa americana.

Fonte: TecnoAndroid