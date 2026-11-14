Auto usate: le 5 truffe più diffuse in Europa secondo carVertical

Acquistare auto usate resta una delle operazioni più delicate per chi va a caccia di un buon affare, perché una vettura dall’aspetto impeccabile e con un prezzo convincente può nascondere una storia ben diversa da quella raccontata nell’annuncio. Episodi del genere sono purtroppo all’ordine del giorno nel mercato delle macchine di seconda mano e non serve imbattersi in vere organizzazioni criminali per finire raggirati. Per aiutare i consumatori carVertical ha individuato cinque truffe ricorrenti in Europa. Conoscerle non elimina ogni rischio, però permette di capire quando è il momento di chiudere una trattativa e andarsene.

Contachilometri ritoccati e identità clonate

La manipolazione del contachilometri è ancora oggi una delle pratiche più diffuse. Abbassare i chilometri registrati fa sembrare un veicolo meno sfruttato e consente di chiedere una cifra più alta della media. Secondo uno studio carVertical del 2026, in alcuni mercati il sovrapprezzo può avvicinarsi al 50% rispetto al valore reale della vettura.

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Accorgersene guardando soltanto l’abitacolo è tutt’altro che semplice. Volante, sedili e pedaliera potrebbero essere stati sostituiti oppure mostrare un’usura poco evidente. E anche un chilometraggio apparentemente plausibile non basta a dimostrare che l’annuncio sia corretto. Il danno poi non si esaurisce al momento dell’acquisto. Chi crede di guidare un’auto con pochi chilometri rischia di rimandare interventi già necessari, dalla sostituzione della distribuzione alla manutenzione dei componenti soggetti a usura naturale. Per questo è utile confrontare le letture del contachilometri con revisioni, fatture e documenti relativi ai lavori precedenti, quando disponibili.

Più rara ma potenzialmente devastante è la clonazione del VIN, il codice che identifica ogni veicolo. I truffatori assegnano a un’auto, magari rubata, il numero di un altro esemplare simile. Si ritrovano così due macchine con la stessa identità, a volte immatricolate in Paesi diversi. Cronologie dei chilometri che salgono e scendono senza una spiegazione o revisioni incompatibili per luogo e data sono segnali da approfondire con grande attenzione.

Bonifici fasulli e venditori che mettono fretta

La terza truffa prende di mira chi vende. L’acquirente mostra sullo smartphone una schermata che sembra confermare il bonifico bancario, ritira chiavi e documenti e poi sparisce nel nulla. Il pagamento però potrebbe essere stato annullato senza troppi scrupoli oppure simulato con un’applicazione contraffatta. Il pericolo cresce quando la consegna viene organizzata di corsa, magari in orari in cui ottenere una conferma rapida dalla banca è impossibile. In situazioni simili il venditore farebbe bene a rinviare il passaggio materiale dell’auto.

La precauzione è piuttosto semplice e consiste nel verificare di persona l’accredito sul proprio conto prima di consegnare vettura e documenti. Una ricevuta digitale, da sola, non prova che il denaro sia davvero arrivato.

La quarta tattica non ha bisogno di alcuna tecnologia. Il venditore sostiene che ci siano altri compratori pronti a pagare e spinge per chiudere subito, magari scoraggiando una visita in officina. La fretta imposta non è automaticamente la prova di una frode, ma il rifiuto di un controllo indipendente dovrebbe far suonare più di un campanello d’allarme. Nessuna occasione giustifica un acquisto alla cieca.

Auto incidentate sistemate soltanto in superficie

L’ultima pratica riguarda vetture gravemente danneggiate, comprate a poco negli Stati Uniti e poi importate in Europa. Dopo riparazioni per lo più estetiche vengono rivendute come esemplari mai coinvolti in incidenti di rilievo. Un buon lavoro di carrozzeria può cancellare ogni traccia visibile di un urto senza però riportare il mezzo alle caratteristiche originarie. E dalle foto pubblicate nell’annuncio è difficile distinguere una riparazione eseguita a regola d’arte da una fatta solo per salvare le apparenze.

A preoccupare è soprattutto la sicurezza, perché sotto una carrozzeria che sembra perfetta potrebbero nascondersi deformazioni strutturali o airbag non funzionanti. Nell’operazione Nimmersatt, annunciata dalla Procura europea nell’aprile 2025, gli investigatori hanno condotto 200 perquisizioni in dieci Paesi. Una ramificazione dell’organizzazione avrebbe venduto nella sola Lituania almeno 16.500 auto importate dagli Stati Uniti, per un giro d’affari di 144 milioni di euro, e le indagini sono andate avanti anche nel 2026.

Prima di firmare è quindi consigliabile ricostruire la storia del veicolo, effettuare una prova su strada e chiedere una verifica a un’officina di fiducia. Si tratta di tre controlli diversi da usare insieme, dato che nessuno di essi preso singolarmente garantisce che un veicolo sia privo di problemi.

Fonte: TecnoAndroid