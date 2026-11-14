Alix Wilton Regan, la nuova Lara Croft dice addio a BioWare

Ai Golden Joystick Awards c’è stato spazio anche per un momento più amaro del solito, quando Alix Wilton Regan ha deciso di rendere omaggio a BioWare, lo studio che più di ogni altro ha segnato il suo percorso nei videogiochi. L’attrice si sta preparando al ruolo più importante della sua carriera videoludica, quello di Lara Croft nei prossimi Tomb Raider: Legacy of Atlantis e Tomb Raider: Catalyst. La sua storia nel settore però comincia molto prima, nel 2009, con una serie di piccole parti in Dragon Age: Origins. Da allora la sua carriera si è intrecciata in modo stretto con quella della software house canadese.

Dal palco Regan ha scelto parole tutt’altro che di circostanza. “Dobbiamo riconoscere quanto la situazione sia difficile in tutto il nostro settore” ha spiegato. “Dietro ogni gioco ci sono persone di talento e piene di passione che hanno passato anni a dare vita a questi mondi. In questo momento troppe di loro stanno perdendo il lavoro e i propri studi.” La recente chiusura di BioWare, ha aggiunto, per lei ha un peso tutto personale, perché proprio quello studio le aveva affidato due ruoli in Dragon Age: Origins e Mass Effect 3, aiutandola a imboccare la strada che l’ha portata fino a quella serata.

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Un legame con BioWare che va ben oltre due ruoli

A dire il vero i crediti dell’attrice con la casa di Dragon Age sono parecchi di più. Regan ha prestato la voce a numerosi personaggi sia in Dragon Age: Origins sia nel secondo capitolo e ha interpretato Samantha Traynor in Mass Effect 3. Non solo, perché in Dragon Age: Inquisition è stata la voce femminile britannica del protagonista controllato dal giocatore, un ruolo poi ripreso anche in The Veilguard.

Sul tappeto rosso, prima dell’inizio della cerimonia, Regan ha raccontato di essere “incredibilmente triste” per la fine dello studio e di essere rimasta “davvero molto scioccata” alla notizia. “Credo che la parola giusta sia sbigottita, perché qualcosa di così grande e così potente come uno studio ha avuto una caduta del genere, e sembra una chiusura talmente brusca, senza alcun preavviso.” Il suo pensiero è andato soprattutto agli sviluppatori che stavano lavorando a Mass Effect 5, persone che secondo lei “sono persone vere, con famiglie vere a casa e mutui veri da pagare, e meritano un impiego come chiunque altro”.

L’eredità di BioWare sui giochi di ruolo

Per l’attrice lo studio ha lasciato un segno profondo su tutta l’industria. “È una perdita enorme per i videogiochi nel loro complesso. Probabilmente non esisterebbero una Larian o una Remedy senza ciò che BioWare aveva costruito tanti anni fa.” In realtà sia Larian sia Remedy hanno messo radici ben prima che i titoli della software house diventassero un fenomeno di massa. Resta però difficile negare che successi come Dragon Age e Mass Effect abbiano influenzato opere come Baldur’s Gate 3 e Control, mostrando come fosse possibile unire storie immersive e cinematografiche a trame guidate dalle scelte e a sistemi di gioco profondi. Senza contare i Baldur’s Gate realizzati dalla stessa BioWare.

Proprio con Mass Effect, sostiene Regan, lo studio stava “facendo qualcosa che non era mai stato fatto prima”. E ancora: “Hanno rotto gli schemi quando si parlava di giochi di ruolo. “BioWare comunque è tutt’altro che l’unica realtà colpita da licenziamenti di massa, progetti cancellati e chiusure improvvise all’interno dei gran di editori, con gli sviluppatori che continuano a pagare il prezzo di decisioni miopi prese dai vertici aziendali. Nel suo intervento ai Golden Joystick Awards, Regan si è rivolta proprio a loro con un messaggio diretto: “A tutti coloro che sono colpiti dalle difficoltà che il nostro settore sta affrontando, vi vediamo, siamo al vostro fianco e non siete dimenticati.”

Fonte: TecnoAndroid