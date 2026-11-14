Giochi PS2 da vendere: alcune copie valgono centinaia di euro

Chi conserva ancora una pila di giochi PS2 in un cassetto o in qualche scatolone in cantina e sta pensando di venderli farebbe bene a fermarsi un momento prima di pubblicare l’annuncio. Non tutti i titoli usciti per PlayStation 2 valgono allo stesso modo e la differenza di prezzo tra una copia e l’altra può arrivare anche a centinaia di euro. A decidere quanto può fruttare un disco non è soltanto il nome del gioco ma un insieme di fattori come l’edizione, lo stato di conservazione e la completezza della confezione.

Il punto di partenza è semplice. Chi possiede diversi giochi originali per la console Sony deve sapere che la collezione non va trattata come un blocco unico da svendere in fretta. Dentro lo stesso scatolone possono convivere titoli che valgono pochissimo e altri che, nelle giuste condizioni, raggiungono cifre decisamente più interessanti. Liquidare tutto a peso rischia di far perdere una parte importante del valore reale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Non basta il titolo stampato sul disco

Molti pensano che il valore di un gioco dipenda solo dalla sua fama o dalla sua rarità, ma le cose sono un po’ più sfumate. I titoli più diffusi, quelli venduti in milioni di copie e facili da trovare ovunque, spesso valgono pochi euro. È la legge della domanda e dell’offerta applicata al mercato dell’usato: se ce ne sono tanti in giro, il prezzo resta basso e difficilmente cambia.

La situazione si ribalta quando entrano in gioco gli altri elementi. Due copie dello stesso gioco possono avere quotazioni molto distanti tra loro a seconda di come sono state conservate e di cosa contengono. Un disco graffiato, una custodia rovinata o la mancanza di qualche componente originale possono abbattere il prezzo in modo sensibile. Al contrario, una copia tenuta con cura e completa di tutto il materiale originale attira l’interesse dei collezionisti, che sono disposti a spendere molto di più pur di avere un esemplare in buone condizioni. Anche l’edizione ha il suo peso. Versioni diverse dello stesso titolo non vengono considerate equivalenti da chi colleziona e questo può tradursi in differenze di valore notevoli. Prima di fissare un prezzo conviene quindi controllare con attenzione quale versione si ha davvero tra le mani.

Survival horror e copie complete, dove si nascondono le sorprese

C’è poi un genere che merita un’attenzione particolare. Alcuni survival horror usciti per PlayStation 2 sono oggi tra i più ricercati e le loro copie complete possono raggiungere quotazioni che non hanno nulla a che vedere con quelle dei giochi più comuni. Proprio qui si concentra buona parte delle cifre più alte che si possono incontrare scorrendo il mercato dei giochi PS2 usati. Anche in questo caso, però, il nome da solo non basta. Un survival horror ricercato perde gran parte del suo fascino agli occhi dei collezionisti se manca qualcosa o se la confezione porta i segni del tempo. Il valore più alto si ottiene quando titolo richiesto, edizione giusta, buone condizioni e completezza si incontrano nella stessa copia. Per questo chi ha intenzione di vendere la propria collezione PlayStation 2 dovrebbe dedicare qualche minuto a esaminare ogni gioco uno per uno, verificando lo stato del disco, della custodia e di tutto il contenuto. È un controllo che richiede poco tempo ma che può fare la differenza tra incassare pochi euro e ottenere una cifra ben più consistente, perché il prezzo finale non lo decide soltanto il nome stampato sul disco.

Fonte: TecnoAndroid