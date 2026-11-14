Doctor Doom non è Tony Stark, ma resta il mistero della maschera

Doctor Doom non è una variante di Tony Stark, e a chiarirlo senza troppi giri di parole è stato direttamente Kevin Feige. Il presidente dei Marvel Studios ha voluto mettere un punto fermo su una delle teorie più discusse degli ultimi tempi, nata soprattutto dopo una scena dopo i titoli di coda che aveva acceso parecchie fantasie tra i fan. Il fatto che entrambi i personaggi abbiano lo stesso volto, quello di Robert Downey Jr., aveva spinto molti a pensare a un collegamento diretto tra i due. Secondo Feige però le cose stanno in modo diverso.

Le sue parole in una recente intervista sono state piuttosto nette: “La gente si è chiesta se Doom fosse solo una variante di un altro personaggio, se fosse una scorciatoia per riportare in scena qualcun altro. La risposta è no. Lui è Victor Von Doom“. Una presa di posizione che sembra chiudere la questione, almeno sulla carta, anche se il materiale mostrato finora dalla Marvel non aiuta granché a fare chiarezza.

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La scena di Endgame Encore che ha confuso tutti

Il nodo della faccenda sta in una delle varie scene aggiunte alla riedizione di Avengers: Endgame, la versione Encore tornata nelle sale. In uno di questi frammenti dopo i titoli di coda si vede Tony Stark intento a forgiare quella che ha tutta l’aria di essere una maschera di Doctor Doom. Un’immagine del genere difficilmente poteva passare inosservata e infatti ha alimentato l’idea che Tony e Victor Von Doom fossero in realtà la stessa persona, al di là della semplice coincidenza dell’interprete.

Tra le ipotesi circolate nelle settimane scorse ce n’era anche una piuttosto suggestiva, secondo cui il villain sarebbe una variante di Iron Man proveniente da un altro pianeta. Un’interpretazione che si incastrava bene con il multiverso Marvel e con la presenza dello stesso attore in entrambi i ruoli. Le dichiarazioni di Feige però spingono in tutt’altra direzione, e la scena con la maschera finisce così per risultare ancora più enigmatica di prima.

Cosa raccontano i fumetti su Doom e Iron Man

Va ricordato che nei fumetti Marvel Victor Von Doom e Tony Stark sono due personaggi completamente distinti, con storie e origini separate. I due si sono anche scontrati faccia a faccia nel volume del 2008 Iron Man: Legacy of Doom, un albo che lo stesso Robert Downey Jr. è stato visto leggere durante la preparazione al nuovo ruolo. Un dettaglio che dice molto su quanto l’attore abbia voluto calarsi nel personaggio partendo proprio dalla sua versione cartacea.

La domanda che in tanti si pongono riguarda ovviamente il volto. Come farà il film a giustificare il fatto che Tony Stark e il sovrano di Latveria abbiano esattamente gli stessi lineamenti? Una possibile chiave arriva ancora una volta dalle pagine originali, dove Doctor Doom si mostra raramente senza maschera. È plausibile che i fratelli Russo, alla regia del progetto, decidano di puntare molto proprio su questo aspetto, tenendo il viso del personaggio nascosto per gran parte del tempo. Le risposte definitive arriveranno soltanto con l’uscita di Avengers: Doomsday, attesa nelle sale del Regno Unito il 16 dicembre 2026 e in quelle degli Stati Uniti il 18 dicembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid