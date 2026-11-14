Perdita dei denti e demenza: cosa rivela uno studio giapponese

La perdita di denti potrebbe avere con la demenza un legame più stretto di quanto la ricerca abbia considerato finora. A suggerirlo è uno studio giapponese che associa la caduta dei denti a un rischio più elevato di sviluppare la malattia. Il lavoro però non dimostra un rapporto di causa ed effetto, e questo punto va tenuto ben presente prima di trarre conclusioni affrettate. Quello che emerge con chiarezza è un messaggio piuttosto semplice e allo stesso tempo spesso trascurato: la salute orale conta, e conta parecchio.

Per capire perché la questione abbia attirato attenzione bisogna partire da un elenco molto noto nel mondo della ricerca sulle malattie neurodegenerative. Si tratta della lista stilata dalla commissione della rivista The Lancet, che individua una serie di condizioni su cui è possibile agire concretamente per ridurre la probabilità di ammalarsi.

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Perdita dei denti e demenza: un fattore rimasto fuori dalla lista dei 14

I fattori di rischio modificabili della demenza indicati dalla commissione sono 14. Il termine modificabili non è casuale perché indica proprio quegli elementi su cui si può intervenire, a differenza di altri aspetti che non dipendono dalle scelte o dalle cure di una persona. Ebbene, la perdita dei denti in quell’elenco non compare. Non è considerata tra le condizioni su cui puntare per abbassare il rischio di declino cognitivo.

Ed è qui che entra in gioco il gruppo di ricerca dell’Università del Tohoku. Gli studiosi giapponesi hanno deciso di prendere la perdita dei denti e di metterla a confronto con quasi tutti gli altri fattori presenti nella lista. Un approccio che permette di osservare questo aspetto non in modo isolato ma accanto a elementi già riconosciuti dalla comunità scientifica, per capire che peso possa avere rispetto a loro.

Il risultato è un’associazione tra la mancanza di denti e un rischio maggiore di demenza. Un dato che spinge a guardare la bocca con occhi diversi, non soltanto come una questione estetica o di masticazione ma come una parte della salute generale che merita attenzione anche quando si parla di cervello e di invecchiamento.

Associazione non vuol dire causa

C’è però una distinzione fondamentale che lo studio stesso mette in evidenza. Trovare un’associazione tra due fenomeni non equivale a dimostrare che uno sia la causa dell’altro. In altre parole i ricercatori hanno osservato che perdita di denti e demenza tendono a presentarsi insieme più spesso del previsto, ma non hanno provato che sia la caduta dei denti a provocare la malattia.

Si tratta di una precisazione tutt’altro che secondaria. Nella ricerca medica capita spesso che due condizioni risultino collegate senza che tra loro esista un rapporto diretto, e confondere i due piani porterebbe a conclusioni sbagliate. Per questo il lavoro dei ricercatori giapponesi va letto come un segnale da approfondire e non come una prova definitiva.

Resta comunque il fatto che la salute della bocca esce da questo confronto con un’importanza maggiore rispetto a quella che le viene solitamente riconosciuta. Il gruppo dell’Università del Tohoku ha collocato la perdita dei denti accanto a quasi tutti gli altri fattori individuati da The Lancet, ed è proprio da questo confronto che emerge il suo legame con un rischio più alto di demenza.

Fonte: TecnoAndroid