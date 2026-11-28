La Ford GT41 è la nuova hypercar con cui la Casa dell’Ovale Blu si prepara a tornare alla 24 Ore di Le Mans, e il momento scelto per mostrarla non è stato affatto casuale. Il debutto davanti al pubblico è arrivato durante la partita di NFL tra Detroit Lions e Chicago Bears giocata nel Giorno del Ringraziamento, una vetrina enorme per un progetto che porterà il team Ford Racing nella gara endurance più famosa del mondo il prossimo anno. Il nome richiama apertamente una vettura che ha fatto la storia delle corse.

Quella vettura è naturalmente la GT40. Fu costruita per battere la Ferrari dopo che le trattative per acquistare la Casa modenese erano andate a vuoto, e riuscì a vincere quattro edizioni consecutive di Le Mans, dal 1966 al 1969. Il numero 40 indicava l’altezza del tetto, 40 pollici, cioè circa 1,02 metri, su un telaio fuori dagli schemi spinto da poderosi motori V8. Per anni quella macchina ha fatto impazzire gli appassionati sulle tribune e ha tenuto incollati milioni di tifosi davanti alla TV e, ai suoi tempi, perfino alla radio. Il cinema l’ha riportata sul grande schermo nel 2019 con il film “Ford v Ferrari”, e adesso la nuova arrivata ne raccoglie l’eredità spirituale.

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Un V8 aspirato abbinato all’ibrido per tornare ai fasti del passato

L’obiettivo dichiarato della GT41 è restituire al costruttore di Detroit il prestigio di un tempo. Sotto la carrozzeria lavora un motore V8 aspirato da 5,4 litri derivato dalla famiglia Coyote, affiancato da un sistema ibrido. Per accelerare lo sviluppo i tecnici americani hanno attinto all’esperienza accumulata nei programmi globali di Ford Racing nel motorsport, dalla collaborazione con Red Bull Ford Powertrains in Formula 1 fino alle attività nel fuoristrada alla Dakar. Il debutto ufficiale è fissato per marzo 2027, nella prima gara del campionato mondiale FIA WEC in Qatar.

Il progetto sfrutta anche quanto imparato sulle auto di tutti i giorni. L’amministratore delegato Jim Farley ha sottolineato come Ford possa contare su sistemi ibridi all’avanguardia, presenti nei pick up F150 e Maverick ibridi e nella Mustang Mach 4 ad alte prestazioni. Gli avversari nel WEC non mancheranno, a partire da marchi di primo piano come Ferrari e Toyota. Per l’hypercar americana sarà l’occasione di rievocare la sfida del 1966, chiusa con un podio leggendario dove gli equipaggi statunitensi stapparono lo champagne sotto lo sguardo incredulo degli uomini del Cavallino. Le linee della nuova vettura sono protagoniste anche di uno spot che ha colpito parecchio.

Dalla pista al Transit, la scommessa tecnologica della Casa di Detroit

Con la tradizionale livrea blu, la GT41 servirà a Ford anche come laboratorio. I benefici attesi riguardano la tecnologia delle batterie, il software che governa il sistema ibrido e persino l’affidabilità dei modelli futuri grazie alla previsione dei guasti. Il software di intelligenza artificiale che gestirà tutto questo a Le Mans finirà poi applicato anche a un semplice Transit, con vantaggi concreti per i clienti. Insomma la nuova hypercar va ben oltre il semplice impegno sportivo.

Farley ha spiegato così le ambizioni del marchio: “Ora torneremo a Le Mans la prossima estate, a giugno, per sfidare la Ferrari e i migliori al mondo e vincere la gara. È uno sforzo interamente Ford. Non affidiamo la gestione dei piloti e dell’impegno a un’altra azienda: è tutto merito di Ford, con il supporto di alcune partnership chiave. Lo facciamo perché le corse sono uno sport autoctono. La Ford è stata sostanzialmente finanziata da una gara con Henry Ford a Lake St. Clair, e questo dimostra davvero la superiorità della nostra tecnologia rispetto a quelle di queste grandi aziende”.

Fonte: TecnoAndroid