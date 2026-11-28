Warwick Davis sarà l’unico attore della saga cinematografica di Harry Potter a comparire anche nella nuova serie HBO, dove tornerà a vestire i panni del professor Filius Flitwick. Un ritorno che l’interprete britannico ha definito senza giri di parole “un onore” e che lo rende di fatto l’unico vero filo diretto tra i film e il nuovo adattamento, il cui primo episodio arriverà su HBO Max il 25 dicembre.

Il caso è piuttosto curioso, soprattutto se si guarda a quanto succede in un altro grande universo fantasy. Nel nuovo film del Signore degli Anelli, The Hunt for Gollum, diversi attori riprendono infatti i rispettivi personaggi, mentre la serie tratta dai romanzi di J.K. Rowling rinuncia quasi del tutto a quel fattore nostalgia che di solito attira i fan di qualsiasi franchise. Le situazioni, certo, non sono identiche. Nel caso dell’opera di Tolkien si racconta una storia diversa, ambientata negli stessi anni della prima trilogia, mentre la produzione HBO rilegge da capo gli stessi libri già portati al cinema. Eppure ritrovare almeno qualche volto storico, anche solo come piccolo omaggio, avrebbe avuto il suo fascino. Il cast principale è invece completamente nuovo e vede protagonisti Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout nei ruoli dei celebri personaggi della saga letteraria.

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Da Willow a Hogwarts, il lungo legame con il mondo magico

Per gli appassionati di fantasy Warwick Davis è un nome quasi leggendario, non solo grazie a Harry Potter ma soprattutto per il film Willow. Ed è proprio lui, a oggi, l’unico membro del cast dei film confermato nella nuova produzione, sempre nel ruolo di Flitwick, insegnante di Incantesimi a Hogwarts e direttore della casa di Corvonero.

Il rapporto tra l’attore e il personaggio ha radici profonde. Davis ha infatti interpretato il piccolo professore in tutti i capitoli della saga cinematografica, dove si è ritagliato anche altri ruoli: è stato uno dei folletti della banca Gringott in Harry Potter e la pietra filosofale e ha prestato la voce a Griphook in entrambe le parti di Harry Potter e i Doni della Morte.

Perché ha detto sì alla serie di Harry Potter

Non è chiaro se anche altri interpreti dei film abbiano ricevuto un invito a tornare. Quel che si sa è che Warwick Davis è stato contattato e ha deciso di accettare, spinto soprattutto dall’idea di trascorrere il prossimo decennio nei panni di un personaggio a cui è particolarmente legato nella sua carriera.

Ne ha parlato durante l’inaugurazione del negozio natalizio di Harry Potter a Londra, con parole piuttosto emozionate: “È un onore essere stato invitato a interpretare di nuovo questo mago. È stata un’esperienza meravigliosa tornare e vedere il mondo leggermente reimmaginato. È stato davvero emozionante indossare il nuovo costume che porto nella serie. Guardarmi allo specchio per la prima volta e sapere che continuerò a farlo per i prossimi 10 anni è qualcosa di meraviglioso”.

Non cambierà però soltanto l’aspetto del maestro di incantesimi di Hogwarts. Anche la sua interpretazione avrà un taglio diverso rispetto al passato, come ha raccontato lo stesso attore: “Questa volta Flitwick è più leggero e vivace. È un po’ più audace ma, allo stesso tempo, in fondo tengo sempre presente che è un esperto in ciò che fa, per questo mi sono assicurato di mantenere anche quella sua integrità. Questa volta sono riuscito a dare al personaggio una maggiore solidità”.

Fonte: TecnoAndroid