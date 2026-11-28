I dipendenti di SK hynix si preparano a incassare ancora una volta bonus di dimensioni fuori scala. Il colosso sudcoreano dei chip di memoria ha accantonato, solo per il terzo trimestre, circa 230 milioni di won a testa. Al cambio sono più o meno 145.000 euro per ogni lavoratore, cifra che verrà versata il prossimo anno. Dietro c’è un mercato spinto dall’intelligenza artificiale e da prezzi delle memorie in forte crescita, una combinazione che sta gonfiando i conti dell’azienda e, di riflesso, le buste paga di chi ci lavora. Se gli obiettivi di profitto annuali verranno centrati, il premio complessivo per singolo dipendente potrebbe superare i 470.000 euro.

Non è la prima volta che i compensi extra del produttore coreano finiscono sotto i riflettori. Già nei mesi scorsi era emerso che la società avrebbe potuto distribuire circa 2,1 miliardi di euro in premi soltanto nel primo trimestre del 2026. Ad agosto, poi, alcune indiscrezioni parlavano di un sistema legato alle performance con pagamenti divisi tra 40% in contanti e 60% in azioni.

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Come funziona il sistema di premi di SK hynix

Per il terzo trimestre il fondo destinato alla partecipazione agli utili ammonta a 8.300 miliardi di won. Questa somma corrisponde al 10% dell’utile operativo dell’azienda e, divisa per una forza lavoro di circa 36.000 persone, porta proprio ai 230 milioni di won pro capite di cui si parlava. Un numero che da solo racconta bene la fase d’oro attraversata dal settore.

Il meccanismo, a guardarlo da vicino, poggia su due pilastri distinti. C’è anzitutto un premio di produttività, che può arrivare fino al 150% dello stipendio base mensile a seconda dei margini di profitto registrati dalla società. Accanto a questo si trova il premio legato ai risultati, agganciato all’utile operativo: ai dipendenti spetta il 10% di quanto guadagnato da SK hynix. Fino a poco tempo fa esisteva un tetto che limitava questa voce al 1.000% della retribuzione base, ma il management ha deciso di eliminarlo.

Anche le modalità di erogazione meritano attenzione. L’azienda verserà l’80% del premio di quest’anno all’inizio del prossimo, suddiviso tra un 50% in contanti e un 30% in azioni della società. Il restante 20% arriverà invece in due tranche distribuite nei due anni successivi, una scelta che di fatto lega una parte del compenso all’andamento futuro dell’impresa.

L’effetto domino sull’industria coreana e su Samsung

La fame di memorie non sta cambiando solo i bilanci, ma l’intero tessuto industriale della Corea del Sud. Secondo diverse ricostruzioni, sia SK hynix sia la rivale Samsung faticano a trovare manodopera sufficiente per i loro enormi progetti di produzione di semiconduttori. Le fabbriche crescono più in fretta di quanto riesca a fare il personale disponibile.

E i premi milionari del concorrente hanno finito per creare parecchia tensione proprio dentro Samsung. All’inizio dell’anno i dipendenti del gruppo avevano minacciato uno sciopero per ottenere un trattamento simile, chiedendo che il 15% dell’utile operativo venisse destinato ai bonus. Gli analisti avevano stimato che l’astensione dal lavoro sarebbe potuta costare all’azienda fino a circa 10 miliardi di euro.

Fonte: TecnoAndroid