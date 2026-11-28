X introduce il controllo parentale pensato per gli adolescenti e lo fa con un’impostazione precisa: i genitori potranno intervenire su diversi aspetti dell’account dei figli, ma non avranno accesso ai loro messaggi privati. La novità riguarda i ragazzi tra i 13 e i 17 anni e porta con sé tre strumenti principali, cioè limiti di tempo, approvazione dei follower e filtri sui contenuti. Un pacchetto che punta a dare alle famiglie qualche leva in più senza trasformare il social in uno strumento di sorveglianza totale. La scelta di lasciare fuori le conversazioni è probabilmente l’elemento che salta più all’occhio. Molti sistemi di supervisione puntano a offrire il massimo della visibilità possibile, mentre in questo caso la piattaforma ha tracciato un confine netto. Le famiglie possono quindi decidere come e quanto il ragazzo usa il servizio, ma ciò che si scrive in privato resta fuori dal loro raggio d’azione.

Cosa possono fare i genitori su X

Il primo strumento a disposizione riguarda i limiti di tempo. In pratica i genitori possono stabilire quanto spazio concedere all’app nella giornata dei figli, un tema che nelle case con ragazzi in età da scuola superiore è spesso motivo di discussione. Si tratta di una funzione ormai abbastanza diffusa nel mondo dei dispositivi e dei servizi digitali, e la sua presenza anche su X non sorprende più di tanto.

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Il secondo tassello è l’approvazione dei follower. Chi vuole seguire l’account di un minore dovrà passare attraverso un filtro, così da limitare l’arrivo di contatti sconosciuti o indesiderati. È forse la funzione più concreta sul piano della sicurezza, perché agisce direttamente su chi può entrare nella cerchia del ragazzo e vedere quello che pubblica.

Infine ci sono i filtri sui contenuti, che servono a ridurre l’esposizione a materiale poco adatto all’età. Su un social come X, dove il flusso di post è continuo e piuttosto eterogeneo, avere la possibilità di scremare quello che arriva sullo schermo di un adolescente rappresenta un aiuto non da poco per molte famiglie.

Il consenso doppio e la trasparenza verso i figli

C’è poi un aspetto che distingue questo sistema da un semplice pannello di controllo nelle mani degli adulti. Per attivare la supervisione serve il consenso di entrambe le parti, cioè sia del genitore sia del figlio. Nessuno quindi può imporre il controllo parentale all’insaputa del ragazzo, perché l’adesione deve essere reciproca fin dall’inizio.

Lo stesso principio vale anche dopo l’attivazione. L’adolescente vede ogni modifica apportata dal genitore alle impostazioni, che si tratti di un nuovo limite di tempo, di un filtro più stringente o di un cambiamento nella gestione dei follower. Niente interventi silenziosi dunque. Ogni regola introdotta è visibile anche a chi la deve rispettare, e questo rende il meccanismo decisamente più trasparente rispetto ad altre soluzioni di monitoraggio.

Messa così, la supervisione assomiglia più a un accordo tra genitori e figli che a una forma di controllo calata dall’alto. Il ragazzo sa cosa viene limitato, sa chi lo ha deciso e sa che i propri messaggi restano comunque fuori dalla portata degli adulti. I genitori, dal canto loro, ottengono strumenti per regolare il tempo trascorso sulla piattaforma, filtrare i contenuti e scegliere chi può seguire l’account, ma non potranno leggere le conversazioni private dei figli tra i 13 e i 17 anni.

Fonte: TecnoAndroid