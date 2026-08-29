Garmin Fenix 8, la beta 23.27 risolve i bug più fastidiosi

Chi indossa un Garmin Fenix 8 in questi giorni farebbe bene a dare un’occhiata alle notifiche di aggiornamento, perché è arrivata una nuova versione beta che mette a posto un pacchetto di fastidi ormai noti a chi usa questi orologi tutti i giorni. Si parla della versione 23.27 beta, undicesimo passaggio del ciclo di sviluppo partito all’inizio di luglio, e il tema è sempre lo stesso, ovvero correggere bug piccoli e meno piccoli senza aggiungere funzioni nuove.

La distribuzione riguarda praticamente tutta la famiglia di fascia alta pensata per le attività outdoor. Quindi Fenix 8 AMOLED nelle tre misure da 43, 47 e 51 millimetri, Fenix 8 Solar da 47 e 51 millimetri, Fenix 8 Pro nelle varianti da 47 e 51 millimetri più quella con display Micro LED, e poi Fenix E, Enduro 3, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED. Un elenco lungo, che spiega anche perché il rilascio avvenga in modo graduale e non tutti se lo ritrovino già disponibile.

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Cosa sistema davvero la nuova beta di Garmin

Il changelog ufficiale è asciutto ma dice parecchio. Il primo intervento riguarda un potenziale problema del display capace di generare comportamenti imprevisti e risposte incoerenti ai gesti, quel genere di difetto che non si manifesta sempre ma quando capita fa storcere il naso. Poi ci sono tre correzioni su bug conclamati. Il primo riguarda l’impostazione Always On Display, che in certi casi non si attivava affatto. Il secondo tocca l’assistente telefonico, che smetteva di funzionare dopo essere stato interrotto da una chiamata in arrivo. Il terzo ha a che fare con il lettore musicale, in particolare con la pausa della musica quando il fornitore è impostato per controllare il telefono. Chiude la lista la solita voce generica sulle altre problematiche minori risolte.

La 23.27 prende il posto della 23.26 beta, arrivata la settimana precedente, che a sua volta aveva già messo mano a un paio di grane serie e ad alcuni difetti più leggeri. Il ritmo con cui l’azienda sforna queste versioni resta insomma piuttosto sostenuto, e vale per quasi tutti gli sportwatch ancora supportati a catalogo, non solo per la serie Fenix. Vale la pena ricordare che questi modelli non sono più gli ultimissimi arrivati, visto il debutto di Fenix 9 e Fenix 9 Pro avvenuto un paio di giorni fa, eppure il supporto software continua senza rallentamenti evidenti.

Come installare l’aggiornamento o entrare nel programma beta

Per aggiornare Garmin Fenix 8 e gli altri orologi della casa il percorso più semplice resta quello classico, ovvero seguire le indicazioni delle notifiche che compaiono nell’app Garmin Connect oppure direttamente sul quadrante. Se non è comparso nulla, cosa del tutto normale dato che il rilascio procede a scaglioni, si può forzare un controllo manuale dall’orologio entrando in Impostazioni, poi Sistema e infine Aggiornamento Software. In alternativa si collega l’orologio al computer via USB e si cercano le novità con il software Garmin Express.

Chi invece vuole entrare nel giro delle versioni di prova deve fare un passaggio in più. Serve il login all’account Garmin Connect dalla pagina dedicata, poi si clicca sull’icona dei dispositivi in alto a destra, si sceglie il proprio orologio dal nome o dall’immagine, si preme su Join Beta Software Program e si accettano termini e condizioni. Fatto questo, dall’orologio basta seguire il percorso Sistema, Aggiornamento software, Verifica aggiornamenti e infine Installa ora.

Un avvertimento che vale sempre quando si parla di software in anteprima, comunque, riguarda la natura stessa di queste build. Sono versioni pensate per essere testate sul campo, quindi possono portare con sé comportamenti inattesi anche mentre ne sistemano altri. Chi usa l’orologio per allenamenti o uscite importanti farebbe bene a tenerne conto prima di premere il pulsante di installazione.