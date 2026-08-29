Ford Edge, il SUV dimenticato che oggi costa pochissimo

Chi cerca un SUV usato senza svuotare il conto corrente farebbe bene a fermarsi un attimo su Ford Edge, il modello che ai tempi del lancio è passato quasi inosservato e che oggi, proprio per quel motivo, si è trasformato in uno degli acquisti più sensati della fascia media. Mai riuscito a insidiare nomi come Toyota Highlander o Honda Pilot, offriva comunque un abitacolo su due file piuttosto generoso, trazione integrale di serie, tecnologia utile e una scelta di motori turbo. Ora che la produzione è finita, la scarsa popolarità si è tradotta in prezzi sul mercato dell’usato decisamente interessanti.

Un esemplare del 2021 in allestimento SE si trova intorno ai 15.000 euro, mentre la versione ST viaggia in media sui 20.500 euro. Numeri che raccontano una svalutazione importante per un SUV che non ha certo un’età da rottamazione: si parla di un calo del 29 per cento negli ultimi tre anni. Tradotto, un mezzo relativamente moderno costa molto meno del suo listino originale, e la differenza si sente.

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Quanto costa oggi Ford Edge usato e cosa porta in dote

Il punto interessante è che con Edge non serve inseguire l’allestimento top per portarsi a casa la roba buona. Tutti gli esemplari del 2024 arrivavano con touchscreen da 12 pollici, Apple CarPlay, Android Auto e il pacchetto Ford Co Pilot360 di serie, quindi frenata automatica d’emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco e mantenimento della corsia. Per un usato di qualche anno è una dotazione più che rispettabile, ed evita la caccia al modello full optional solo per avere le funzioni che si usano davvero ogni giorno. Anche l’aspetto regge. Le ultime serie, quelle prodotte tra il 2021 e il 2024, hanno linee pulite e verticali, con griglia larga, fari sottili e un profilo squadrato che non stona nemmeno accanto ai SUV più recenti. Prezzo basso non significa automaticamente auto dall’aria vecchia, e questo pesa quando si sfoglia un annuncio dopo l’altro.

Sul fronte spazio, la configurazione a due file di sedili è una scelta consapevole. Dietro i sedili posteriori ci sono 39,2 piedi cubi di carico, che salgono fino a 73,4 abbattendo gli schienali. Abbastanza per la spesa, i bagagli delle vacanze o quegli oggetti ingombranti che prima o poi capitano sempre. Il vantaggio è ottenere capacità reale senza passare a un tre file più difficile da parcheggiare e più costoso da mantenere.

La versione ST e i difetti da controllare prima di firmare

Chi cerca qualcosa in più della semplice praticità trova nella Edge ST un motivo per allungare il budget. Sotto il cofano c’è un V6 biturbo da 2.7 litri con 335 cavalli, potenza sufficiente a rendere un SUV familiare piuttosto ragionevole molto più divertente del previsto. Costa più di una SE o di un altro allestimento base, chiaro, ma resta lontana dai prezzi dei SUV premium con prestazioni comparabili.

Non è tutto perfetto, e sarebbe disonesto raccontarlo diversamente. L’abitacolo e la disposizione dei comandi mostrano l’età, i montanti del tetto piuttosto spessi limitano la visibilità, il cambio a volte risponde con calma e il comfort sul pavé o sull’asfalto rovinato non è memorabile. Sono emerse anche segnalazioni su assemblaggi non sempre uniformi, quindi conviene valutare il singolo esemplare invece di dare per scontato che tutte le Edge siano identiche.

Ed è qui che entra in gioco la parte noiosa ma decisiva dell’acquisto. Nel mercato dell’usato l’auto meno cara raramente è il vero affare, quindi chilometraggio, storia dei tagliandi, eventuali incidenti e richiami ancora aperti vanno verificati con calma prima di stringere la mano al venditore.

Il quadro complessivo è chiaro: Ford Edge non è il SUV più nuovo né il più rifinito in circolazione, ma le ultime versioni mettono sul tavolo spazio, tecnologia concreta e motorizzazioni valide a cifre che tre anni fa erano impensabili. Chi ha bisogno della terza fila o pretende un interno di ultima generazione guarderà altrove, mentre chi trova un esemplare ben tenuto al prezzo giusto porta a casa molta sostanza per quello che spende.