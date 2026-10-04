Fire Emblem: Fortune’s Weave domina il Giappone con 127.000 copie

Debutto da primato per Fire Emblem: Fortune’s Weave, che conquista la vetta della classifica giapponese con quasi 130.000 copie vendute nella sua prima settimana sugli scaffali. Il nuovo capitolo della celebre saga strategica, esclusiva di Nintendo Switch 2, si lascia alle spalle un’altra novità di peso come Trails in the Sky 2nd Chapter, che si ferma al secondo posto. Decisamente più tiepido invece l’esordio di Marvel’s Wolverine, che deve accontentarsi della quinta piazza con poco più di 20.000 unità.

Il dato preciso parla di 127.131 copie per il titolo Nintendo, una cifra che distanzia di parecchio tutti gli inseguitori. Un risultato che in fondo non sorprende più di tanto, considerando l’ottima accoglienza che la stampa internazionale ha riservato a questa esclusiva, capace di rispondere in pieno alle aspettative dei fan. I voti sono molto alti e raccontano di un gioco di grande qualità per la console ibrida, e il pubblico giapponese sembra aver apprezzato senza esitazioni.

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Come si muove la top ten dei giochi

Scorrendo la graduatoria dei titoli più venduti emerge subito la doppia presenza di Trails in the Sky 2nd Chapter. La versione per Nintendo Switch 2 occupa il secondo posto con 24.724 copie, mentre quella per PlayStation 5 si piazza quarta con 21.753 unità. In mezzo si inserisce Rhythm Heaven Groove su Nintendo Switch, terzo con 22.568 copie e un totale che ha ormai superato il milione, arrivando a quota 1.022.613.

Solo quinto, come detto, Marvel’s Wolverine su PlayStation 5, con 20.039 copie. Un piazzamento che conferma ancora una volta quanto gli equilibri e i gusti dei giocatori possano essere molto diversi tra Oriente e Occidente. Più in basso compare Another Eden Begins, anch’esso al debutto, che occupa sia la sesta posizione su Switch 2 con 14.708 copie sia la settima sulla prima Switch con 9.237.

Chiudono la top ten alcuni volti già noti. Onimusha: Way of the Sword su PS5 aggiunge 8.762 copie e supera le 100.000 complessive, fermandosi a 104.946. Segue Splatoon Raiders su Switch 2 con 7.105 unità e un totale di 663.797, mentre Tomodachi Life: Una Vita da Sogno su Switch chiude la lista con 6.909 copie, per un cumulativo che tocca 1.610.052.

Nintendo Switch 2 guida anche la classifica hardware

Sul fronte delle console il quadro non cambia. Mentre si discute di una possibile versione di GTA 6 per la nuova macchina Nintendo, Nintendo Switch 2 si conferma saldamente in testa alla classifica hardware con 34.341 unità vendute nella settimana. Il totale raggiunto soltanto in patria sale così a 6.316.079 pezzi, cioè oltre 6,3 milioni.

Alle sue spalle, a distanza notevole, troviamo PlayStation 5 Digital Edition con 7.441 unità e un complessivo di 1.436.370. Terza piazza per Nintendo Switch nel modello OLED, che vende 2.634 esemplari e arriva a 9.635.916, seguita da Nintendo Switch Lite con 2.248 unità e un totale di 7.036.769. Il modello originale di Nintendo Switch aggiunge invece 823 pezzi, ma resta la console con la base installata più ampia con ben 20.319.093 unità.

Numeri molto più contenuti per il resto della famiglia Sony. PlayStation 5 Pro si ferma a 219 unità, per un totale di 370.108, mentre il modello standard di PlayStation 5 ne vende 187 e sale a 5.920.139. In fondo alla lista ci sono le console Microsoft: Xbox Series X registra 136 unità con un cumulativo di 328.941, Xbox Series X Digital Edition ne piazza 116 arrivando a 33.525 e Xbox Series S chiude con appena 19 pezzi, per un totale di 343.034.

Fonte: TecnoAndroid