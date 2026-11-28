A Tallinn, capitale dell’Estonia, un normale cantiere edile ha restituito qualcosa che nessuno si aspettava di trovare sotto l’asfalto: una nave medievale lunga 24,5 metri, rimasta nascosta per oltre 650 anni sotto una strada moderna. La scoperta risale al marzo 2022, e oggi i reperti recuperati insieme alle analisi del legno dello scafo stanno offrendo nuove prove sui commerci nel Baltico e sulla vita di chi, secoli fa, navigava e lavorava in quell’area del Nord Europa.

Tutto è cominciato in modo piuttosto ordinario. Gli operai erano impegnati nei lavori per un edificio destinato a uffici, il tipo di opera che nelle città europee si vede di continuo e che raramente finisce sotto i riflettori. Scavando però è affiorato il profilo di un’imbarcazione di dimensioni considerevoli. Non un frammento isolato né qualche asse sparsa qua e là, ma un vascello di quasi venticinque metri che per secoli è rimasto lì in silenzio mentre sopra di lui la città cambiava volto.

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Un relitto sepolto sotto la città

Il particolare che colpisce di più è proprio il luogo del ritrovamento. Il relitto di Tallinn non è stato recuperato da un fondale marino come capita di solito con le navi antiche, ma è riemerso da sotto una strada moderna, percorsa ogni giorno da persone del tutto ignare di cosa ci fosse sotto i loro piedi. Più di sei secoli e mezzo sotto terra sono un tempo enorme, abbastanza perché del vascello si perdesse ogni memoria. Eppure lo scafo è arrivato fino ai giorni nostri in condizioni tali da poter essere studiato a fondo.

Le dimensioni contano parecchio in una storia come questa. Una lunghezza di 24,5 metri non appartiene a una piccola barca da pesca usata lungo la costa ma a una imbarcazione di una certa importanza, il genere di mezzo che poteva avere un ruolo nei traffici marittimi dell’epoca. Ed è proprio su questo terreno che la scoperta acquista peso, perché ogni nave di quel periodo ritrovata in buono stato aggiunge un tassello concreto a una storia che spesso si ricostruisce solo attraverso documenti scritti e testimonianze indirette.

Cosa raccontano il legno e gli oggetti a bordo

La parte più interessante arriva dopo lo scavo, quando il lavoro passa dal cantiere ai laboratori. Le analisi del legno e lo studio dei reperti trovati a bordo sono gli strumenti con cui gli studiosi stanno provando a capire che cosa questa nave abbia da raccontare. Il legno di uno scafo non è un materiale muto: conserva informazioni preziose su come e con quali risorse l’imbarcazione è stata costruita, mentre gli oggetti rimasti al suo interno restituiscono uno sguardo diretto sulla quotidianità di chi la usava.

Messi insieme, questi elementi stanno fornendo nuove prove su due fronti. Da una parte ci sono i commerci nel Baltico, cioè le rotte e gli scambi che in epoca medievale collegavano le città affacciate su quel mare. Dall’altra c’è la vita a bordo e lungo la costa, fatta di abitudini, strumenti e necessità pratiche che raramente finiscono nelle cronache ufficiali. La nave medievale riemersa a Tallinn, lunga 24,5 metri e rimasta sepolta per oltre 650 anni sotto una strada, è oggi al centro di questi studi.

Fonte: TecnoAndroid