Uomini preistorici e souvenir: l’ipotesi che riguarda la memoria

Gli uomini preistorici potrebbero aver raccolto cristalli, pietre colorate e fossili per conservarli come dei veri e propri souvenir. Non si tratterebbe quindi di oggetti scelti per la loro utilità pratica ma di piccoli frammenti di natura messi da parte per qualcos’altro, forse per il semplice fatto di aver colpito l’attenzione di chi li aveva trovati. L’idea è suggestiva già così. A renderla ancora più interessante c’è però un’ipotesi che va oltre la curiosità per il collezionismo dei nostri antenati, perché questa abitudine così remota potrebbe aver avuto un ruolo persino nell’evoluzione della memoria.

Il punto di partenza è piuttosto semplice da immaginare. Un cristallo trasparente, un sasso dalle venature insolite o un fossile con una forma strana non passano inosservati, oggi come allora. Raccoglierli e tenerli con sé significa attribuire a quegli oggetti un valore che non ha nulla a che vedere con la caccia, con la costruzione di utensili o con la sopravvivenza quotidiana. È proprio questa distanza dalla funzione pratica a rendere la questione affascinante per chi studia il comportamento umano più antico.

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Uomini preistorici e souvenir: un’abitudine antica che somiglia molto alla nostra

Parlare di souvenir nella preistoria può sembrare quasi una forzatura, eppure il concetto regge abbastanza bene. Un souvenir è per definizione un oggetto che serve a ricordare qualcosa, un luogo visitato o un momento vissuto. Chi oggi porta a casa una conchiglia dalla spiaggia o un sasso raccolto durante una passeggiata in montagna compie in fondo un gesto molto simile a quello che, secondo questa ipotesi, avrebbero fatto gli esseri umani vissuti migliaia di anni fa.

La differenza sta tutta nel contesto. Per i nostri antenati ogni oggetto trasportato aveva un peso concreto, letteralmente. Scegliere di portarsi dietro una pietra colorata o un cristallo senza un impiego evidente vuol dire che quell’oggetto contava davvero qualcosa. Ed è qui che il discorso si sposta dal semplice gusto per il bello a un territorio molto più complesso, quello di come la mente umana conserva e richiama le esperienze passate.

Il legame con l’evoluzione della memoria

L’aspetto più sorprendente riguarda proprio la memoria. Se raccogliere oggetti insoliti serviva a fissare un ricordo, allora questa pratica antica potrebbe aver contribuito a modellare il modo in cui la nostra specie ha imparato a ricordare. Un oggetto fisico diventa una specie di ancora, qualcosa da tenere in mano e osservare per tornare con la mente a un luogo o a un evento preciso.

Si tratta naturalmente di un’ipotesi e il condizionale è d’obbligo. Gli uomini preistorici potrebbero aver raccolto questi materiali come ricordi, ma non esiste la certezza assoluta che le loro intenzioni fossero proprio queste. Resta comunque un’idea capace di cambiare la prospettiva con cui si guardano quei fossili, quei cristalli e quelle pietre ritrovati accanto alle tracce dei nostri antenati. Oggetti che a prima vista sembrano semplici curiosità della natura potrebbero raccontare una storia molto più intima legata alla nascita del ricordo personale.

Secondo questa lettura il gesto di raccogliere e conservare piccoli tesori naturali non sarebbe quindi soltanto un passatempo o un segno di sensibilità estetica. Potrebbe essere stato uno degli strumenti con cui la mente umana ha imparato a legare le esperienze agli oggetti, un’abitudine che secondo l’ipotesi avrebbe persino plasmato l’evoluzione della memoria.

Fonte: TecnoAndroid