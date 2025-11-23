Ferrari annuncia la realizzazione del polo educativo M-TECH Alfredo Ferrari

Ferrari si è posta l’obiettivo di ispirare e formare le future generazioni nell’ambito della tecnologia e dell’automotive. Per riuscire in questa impresa, verrà realizzato il polo educativo M-TECH Alfredo Ferrari.

L’azienda del Cavallino Rampante andrà a creare nella sua Maranello un polo di eccellenza nel campo dell’istruzione la cui inaugurazione è attesa nel 2029. Realizzato in collaborazione con Fondazione Agnelli e gli enti locali, il futuro M-TECH Alfredo Ferrari offrirà un programma di formazione tecnica e professionale che permetterà di unire educazione e industria

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La struttura ospiterà diversi ambienti estendendosi su un’area di oltre 32.000 mq che includeranno una scuola pubblica con più di 40 aule, laboratori, officine e varie aree comuni tra cui una caffetteria, una biblioteca e un auditorium. Non mancheranno una foresteria e una palestra pubblica per creare un vero e proprio campus ricco di servizi.

Ferrari realizzerà un polo d’eccellenza nell’educazione e la formazione per attirare i migliori talenti e coltivare la passione per il mondo automotive

Gli ambienti saranno donati alla comunità e avranno il compito di generare un impatto positivo sul territorio, attirano studenti a livello nazionale e internazionale. La costruzione di M-TECH Alfredo Ferrari partirà nel 2027 e i lavori si concluderanno nel 2029, anno del centenario della Scuderia Ferrari.

Il nuovo edificio sarà curato dallo studio di architettura Labics che ne definirà le forme e lo stile. La struttura sarà realizzata secondo i più moderni criteri di sostenibilità ambientale volti a mantenere basse le emissioni e massimizzare l’efficienza energetica.

L’iniziativa è stata annunciata da John Elkann, Presidente di Ferrari e di Fondazione Agnelli, insieme alle autorità locali Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena, e Luigi Zironi, Sindaco di Maranello.

Il progetto è stato possibile grazie alla generosità della community attraverso The Ferrari Foundation, una public charity statunitense attiva nella creazione progetti educativi inclusivi. Importante anche il contributo della Regione Emilia-Romagna.

John Elkann, Presidente di Ferrari e di Fondazione Agnelli, ha dichiarato: “M-TECH Alfredo Ferrari rappresenta un impegno concreto per il nostro territorio. Seguendo l’esempio di Enzo Ferrari, che a Maranello fondò una scuola per la formazione tecnica, vogliamo portare avanti la sua visione lungimirante nella convinzione che l’istruzione sia la chiave per costruire un futuro migliore. Oggi inizia un percorso ambizioso, che si basa non soltanto su un luogo fisico, ma soprattutto sul valore delle persone e dell’apprendimento. Questa è la volontà di progresso che anima Ferrari e il nostro territorio”.