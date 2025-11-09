Ferrari conquista il Titolo Piloti e Costruttori nel FIA World Endurance Championship 2025

Lo spettacolo andato in scena nella 8 Ore del Bahrain, ultima gara della stagione del FIA World Endurance Championship 2025, racconta di una impresa memorabile per Ferrari e AF Corse. La Casa di Maranello con il progetto 499P e le vetture numero 50 e 51 ha conquistato il titolo mondiale Costruttori, dopo 53 anni dall’ultimo successo nella classe regina delle competizioni endurance.

L’incredibile successo è stato accompagnato anche dalla conquista del Mondiale Piloti da parte dell’equipaggio della vettura numero 51 guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Dopo appena tre anni dal ritorno alle competizioni endurance nella massima categoria, Ferrari e AF Corse sono riuscite nell’impresa di conquistare entrambi i titoli oltre a vincere tre 24 Ore di Le Mans consecutive.

Inoltre, non è da dimenticare la performance della 499P numero 83 affidata al team AF Corse. Guidata durante la stagiona dal pilota ufficiale Ferrari Yifei Ye, insieme a Rober Kubica e Phil Hanson, la vettura si aggiudica il FIA World Cup for Hypercar Teams. Questo risultato dedicato ai team privati conferma la bontà della vettura e permette ai piloti dei tre equipaggi, di posizionarsi nelle prime tre posizioni della classifica dedicata ai piloti.

Ferrari è Campione del Mondo nel FIA World Endurance Championship 2025, conquistati i Titoli Piloti e Costruttori

I Titoli Mondiali sono frutto di una stagione che ha visto Ferrari e AF Corse sfruttare ogni occasione per guadagnare punti e ampliare il margine sugli inseguitori. I risultati sono sempre stati frutto di prestazioni ottimali da parte della squadra, in grado di massimizzare il possibile da ogni gara, sfruttando la superiorità della 499P quando possibile e non sprecando le occasioni che durante le gare di durata sono sempre dietro l’angolo.

Per Ferrari si tratta del 24esimo titolo iridato nell’endurance considerando tutti di successi da quando il campionato FIA è stato costituito nel 1953. L’ultima vittoria nella classe assoluta risale al 1972 con la Ferrari 312 P e il ciclo aperto nel 2023 con il nuovo corso del Cavallino Rampante nell’endurance lascia ben sperare per il futuro.

Il 2025 è stato l’anno della consacrazione definitiva del progetto 499P che, unitamente alla maturità degli equipaggi 50, 51 e 83, ha permesso questo risultato. La stagione si è aperta con una storica tripletta a Lusail nella gara di esordio di stagione. Le gare successive hanno visto due doppiette a Imola e Spa, tre successi di tappa e svariati piazzamenti sul podio.