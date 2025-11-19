Ferrari espone le proprie supercar più iconiche al MAUTO di Torino

La mostra Ferrari Design. Creative Journeys 2010-2025 è stata inaugurata ufficialmente presso il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino all’8 marzo 2026 e permetterà di ammirare alcune delle creazioni più esclusive mai realizzate dal Cavallino Rampante.

I visitatori potranno scoprire undici vetture della Casa di Maranello, selezionate tra quelle esposte presso i Musei Ferrari. Ogni supercar è caratterizzata dal tocco del Centro Stile Ferrari che nei suoi quindici anni di attività ha ridefinito il concetto di design in funzione dell’aerodinamica.

I tecnici diretti da Flavio Manzoni hanno curato la realizzazione di oltre settanta modelli. La mostra si focalizza non solo sul risultato finale ma sull’intero processo creativo attraverso documenti inediti, bozzetti e immagini del making of delle varie vetture.

Ferrari ha inaugurato una mostra al MAUTO di Torino per celebrare il Centro Stile Ferrari attraverso undici creazioni molto particolari

I designer Ferrari hanno puntato a massimizzazione la ricerca di funzione e performance senza tralasciare la riconoscibilità del marchio. Tra le vetture più rappresentativa che sono esposte al MAUTO figurano la FXX-K Evo, la Daytona SP3 del 2021, la Vision Gran Turismo del 2022, la F80 del 2024 e la 12Cilindri del 2024. Ognuna di queste vetture è stata scelta in quanto rappresenta un modello celebrativo o particolarmente rilevante per il Cavallino Rampante.

Tuttavia, non mancano vetture che hanno ottenuto riconoscimenti internazionali per il loro design come la Monza SP1 del 2018 e la Purosangue del 2022. Tra i modelli di produzione spiccano la 296 GTS del 2021 e la LaFerrari del 2013. Infine, la mostra si chiude con due esemplari unici prodotti appositamente su richiesta dei rispettivi clienti: la Ferrari SP38, One-Off del 2018 e la Ferrari P80/C del 2019.

Come dichiarato da Flavio Manzoni, Ferrari Chief Design Officer: “È un grande piacere per me e il mio team di designer e modellisti vedere il Centro Stile Ferrari protagonista dell’inaugurazione di questo nuovo spazio dedicato al design all’interno del Museo Nazionale dell’Automobile. La creazione del Centro Stile Ferrari ha rappresentato un passaggio importante per il marchio. L’internalizzazione del design ha permesso di ottimizzare le sinergie e la stretta collaborazione con i reparti tecnici Ferrari, inclusi gli aerodinamici e gli ingegneri che si occupano di materiali e tecnologie, ed è stata fondamentale per l’evoluzione della produzione Ferrari. L’obiettivo dell’allestimento è quello di mettere in luce questo dialogo quotidiano tra designer e ingegneri, una vera e propria sinergia che offre un’interazione continua a vantaggio dell’intero processo di innovazione.”