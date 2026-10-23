iPhone Duo in oro 24K e coccodrillo: le 15 versioni di lusso

Le prenotazioni erano aperte già dal venerdì precedente, ma è il 23 ottobre la data in cui iPhone Duo arriva davvero nei negozi. Il primo pieghevole di Apple ha generato un’attesa tale che i preordini sono andati esauriti in appena tre minuti. Eppure chi considera impegnativo il listino ufficiale farà bene a mettersi comodo, perché esistono versioni di lusso placcate in oro o rivestite in pelle di coccodrillo che spingono il prezzo ancora più in alto.

Le cifre di partenza non sono esattamente popolari. Il modello da 256 GB costa 2.339 euro, mentre la configurazione con 2 TB di memoria arriva a 3.839 euro. Una spesa importante, che però non ha frenato la corsa all’acquisto dei primi giorni. Per la maison olandese OJ Exclusive tutto questo evidentemente non basta, e così sono nate varianti ancora più ricercate con placcatura in oro 24K o con rivestimenti in pelle pregiata.

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Chi c’è dietro le edizioni speciali di iPhone Duo

Il fenomeno delle aziende specializzate in edizioni di lusso per smartphone non è certo una novità. Materiali di altissima gamma e prezzi stellari sono da sempre il loro marchio di fabbrica. Il nome più noto del settore è probabilmente Caviar, che negli ultimi mesi ha presentato la Totem Collection dedicata a Galaxy S26 Ultra e la serie ispirata a Lionel Messi pensata per Galaxy Z Fold8 Ultra.

OJ Exclusive gioca nello stesso campionato. Si tratta di un marchio dei Paesi Bassi con laboratori in Spagna e in Italia, attivo da due decenni nella creazione di oggetti di lusso su misura per clienti privati e collezionisti sparsi in tutto il mondo. Adesso ha annunciato ben 15 versioni speciali di iPhone Duo, già disponibili su ordinazione. E il termine non è scelto a caso, visto che ogni esemplare viene realizzato soltanto su richiesta. Prima arriva un preventivo personalizzato, poi il cliente approva il design e solo a quel punto parte la lavorazione del telefono.

Oro, diamanti e coccodrillo, ecco quanto costano

Secondo quanto spiegato dall’azienda stessa, la finitura più richiesta resta la placcatura in oro 24K. Il catalogo però va ben oltre il classico giallo e comprende anche oro bianco, oro rosa e perfino oro nero, sempre a 24 carati. Per chi cerca qualcosa di ancora più particolare ci sono versioni impreziosite da diamanti, altre in fibra di carbonio e altre ancora rivestite in pelle di coccodrillo, quest’ultima accompagnata dal certificato CITES. Insomma, le combinazioni possibili sono parecchie e il pieghevole di Cupertino diventa a tutti gli effetti un oggetto da collezione.

Sul fronte dei prezzi la variante più “economica” parte da 3.500 euro, cioè 1.161 euro in più rispetto a iPhone Duo da 256 GB nella sua veste standard, che già di suo non si può definire accessibile. Quanto costi invece l’edizione più esclusiva non è stato comunicato, e considerando la gamma di materiali disponibili il conto finale può diventare difficile perfino da immaginare.

Anche le tempistiche vanno messe in conto, perché un lavoro artigianale di questo tipo richiede pazienza. Tra produzione e consegna servono in media dalle quattro alle sei settimane. Chi volesse fare un regalo di Natale davvero unico (e parecchio costoso) dovrebbe quindi effettuare l’ordine entro i primi giorni di novembre al massimo, così da ricevere in tempo il proprio iPhone Duo personalizzato.

Fonte: TecnoAndroid