Protesta camionisti al Sud: negozi di elettronica senza merce

La protesta dei camionisti che da giorni paralizza le strade del Sud sta producendo effetti ben oltre il settore dell’autotrasporto. I blocchi dei trasporti nel Mezzogiorno stanno infatti rallentando, e in molti casi fermando del tutto, i rifornimenti di elettronica ed elettrodomestici destinati ai punti vendita. Una situazione che preoccupa parecchio i commercianti e che ha spinto AIRES a lanciare un allarme molto chiaro: ogni giorno che passa le imprese perdono vendite.

Il meccanismo è piuttosto semplice da capire, anche per chi non mastica di logistica. I prodotti viaggiano su gomma e se i camion restano fermi la merce non arriva dove dovrebbe arrivare. Televisori, smartphone, lavatrici e frigoriferi rimangono così bloccati lungo la catena distributiva mentre i negozi del Sud si trovano a fare i conti con scaffali sempre più vuoti e con clienti che non possono essere serviti. Non si tratta di un disagio passeggero da archiviare in fretta, perché ogni consegna saltata pesa direttamente sui conti delle aziende.

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Perché il blocco colpisce proprio l’elettronica

Il comparto dell’elettronica di consumo e dei grandi elettrodomestici dipende in modo quasi totale dalla regolarità delle consegne. Un negozio non può permettersi di tenere in magazzino scorte infinite e lavora contando su un flusso continuo di merce. Quando questo flusso si interrompe, l’effetto si sente subito. È esattamente ciò che sta accadendo nelle regioni meridionali, dove la protesta degli autotrasportatori ha messo in difficoltà l’intero sistema dei rifornimenti.

Per le imprese il danno ha un nome preciso, cioè mancate vendite. Un cliente che entra in un punto vendita e non trova il prodotto che cercava spesso rinuncia all’acquisto o lo rimanda. E quella vendita, nella maggior parte dei casi, non si recupera più. Da qui la preoccupazione di AIRES, che sottolinea come il problema non sia astratto ma quotidiano e concreto. Più si allungano i tempi della mobilitazione, più cresce il conto per i rivenditori del Sud.

C’è poi un aspetto che rende la vicenda ancora più delicata. I disagi non riguardano un singolo marchio o una specifica catena ma un intero territorio. Il blocco dei mezzi pesanti nel Meridione finisce per colpire indistintamente chi vende elettrodomestici e chi tratta tecnologia, senza grandi differenze tra realtà piccole e strutture più grandi.

Gli occhi puntati sull’incontro con Salvini

Davanti a questo scenario AIRES non si limita a denunciare la situazione ma guarda con attenzione agli sviluppi delle prossime ore. L’associazione attende infatti l’incontro in programma domani con Salvini, un appuntamento considerato decisivo per capire se ci saranno margini per sbloccare la vertenza e far ripartire i camion.

Per i commercianti del Mezzogiorno la priorità è una sola, ovvero tornare a ricevere la merce con regolarità. Ogni giornata di stop si traduce in prodotti che non arrivano sugli scaffali e in incassi che sfumano. La pressione sul tavolo istituzionale è quindi alta, perché dalla capacità di trovare un punto d’incontro con gli autotrasportatori dipende la possibilità di riportare alla normalità la distribuzione di elettronica ed elettrodomestici nelle regioni meridionali.

Nel frattempo i blocchi dei trasporti continuano a pesare sulla filiera e i rivenditori restano in attesa. L’appuntamento con Salvini è fissato per domani ed è lì che AIRES conta di portare la voce delle imprese che, giorno dopo giorno, vedono sfumare le proprie vendite.

Fonte: TecnoAndroid