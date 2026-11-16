Congettura di Graham risolta dopo 55 anni, senza l’aiuto dell’IA

Una congettura matematica rimasta aperta per 55 anni ha finalmente trovato una soluzione, e il merito non è dell’intelligenza artificiale ma di un gruppo di giovani studiosi. Si tratta della congettura di riordinamento di Graham, formulata nel 1971 da Ronald Graham, un personaggio piuttosto singolare. Matematico di fama, è stato presidente della Società Matematica Americana e anche presidente dell’Associazione Internazionale dei Giocolieri. “Adorava i trucchi. Far girare una palla, lanciarne diverse insieme, tirare penne contro il muro” racconta Fan Chung, matematica dell’Università della California a San Diego e sua moglie.

Un problema nato tra numeri e giocoleria

Lo stesso Graham, in un’intervista televisiva del 1980, spiegava che molti matematici e informatici amano la giocoleria perché in entrambi i casi conta la ricerca di schemi e strutture. Più avanti ha firmato diversi articoli sulla matematica dei giocolieri, alcuni proprio con Chung. Secondo alcuni studiosi, anche il quesito del 1971 potrebbe essere nato da lì.

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L’idea di partenza è semplice da enunciare. Si prende un insieme di numeri interi diversi tra loro e diversi da zero, poi ci si chiede se sia sempre possibile ordinarli in modo che le somme parziali risultino tutte differenti. Si sommano i primi due, poi i primi tre, poi i primi quattro e così via. Tradotto in termini di giocoleria significa trovare un ordine di lancio per cui due palline non ricadano mai nello stesso istante, rovinando il numero. Con soli numeri positivi la risposta è ovviamente sì, e lo stesso vale mescolando positivi e negativi. Graham però voleva sapere cosa succede nell’aritmetica dell’orologio, dove i numeri si ripetono dopo un certo valore primo p. Se p vale 7, allora 0, 7 e 14 sono equivalenti e sommando 3 e 4 si ottiene zero. Graham era convinto che la risposta restasse affermativa, ma per decenni nessuno è riuscito a dimostrarlo.

Dagli insiemi enormi a quelli minuscoli

La difficoltà dipende da quanti numeri si scelgono rispetto a p. Più numeri vuol dire più somme da gestire, meno numeri vuol dire meno modi per riordinarli. Alp Müyesser, oggi all’Università di Oxford, nel 2022 era ancora uno studente quando si è accorto che una sua dimostrazione appena conclusa poteva servire anche per la congettura. Insieme al suo ex relatore Alexey Pokrovskiy dello University College London ha affrontato il caso degli insiemi che contengono quasi tutti i numeri possibili fino a p. La chiave è stato un ordinamento casuale. I due hanno messo da parte alcuni numeri scelti con cura, mescolato il resto e poi corretto ogni intervallo con somma zero inserendo uno dei numeri di riserva. Il risultato è uscito nel 2022, quasi nascosto in un lavoro dedicato a un problema più generale.

Qualche anno dopo Noah Kravitz, anche lui di Oxford, ha trovato la congettura in un archivio online di problemi irrisolti. “Ho pensato che fosse imbarazzante per l’umanità non saperlo” ha raccontato. Con Benjamin Bedert ha attaccato l’estremo opposto, cioè insiemi minuscoli rispetto a p, per esempio 100 numeri con p pari a un miliardo. La loro dimostrazione è arrivata a settembre 2024. Müyesser l’ha letta e li ha contattati, e insieme ad altri due colleghi hanno pubblicato ad agosto 2025 un lavoro che copriva molti altri casi con insiemi grandi. Restava però un vuoto nel mezzo, quello degli insiemi di dimensione intermedia.

Il tassello mancante arrivato da Bonn e Chicago

A colmarlo sono stati Lisa Sauermann dell’Università di Bonn e Huy Tuan Pham dell’Università di Chicago, amici dal 2015, quando si erano conosciuti a Stanford. A settembre 2025 una conferenza in Germania li ha riuniti, e lì hanno ascoltato due interventi sulla congettura da parte di chi aveva provato senza successo a chiudere il problema. Sauermann, tra l’altro, aveva già risolto un quesito molto simile alle Olimpiadi Internazionali della Matematica quando era al liceo, competizione in cui ha vinto l’oro quattro volte. Con ogni probabilità era stata proprio Chung, che faceva parte della commissione, a inserirlo nella prova ispirandosi agli enigmi di Graham.

Dopo appena tre giorni di visita a Bonn i due avevano già un piano, basato su una tecnica complessa chiamata anticoncentrazione, che serve a dimostrare che un certo evento ha una probabilità particolarmente bassa di verificarsi. Kravitz ammette che pur sapendo che poteva funzionare nessuno aveva avuto il coraggio di provarci. L’articolo finale è uscito a febbraio 2026. Il metodo partiva come quello dei predecessori, con un riordinamento casuale dei numeri e una procedura per sistemare ogni sequenza a somma zero. Ogni volta che ne trovavano una, Sauermann e Pham sostituivano l’ultimo numero della sequenza con un altro.

Fonte: TecnoAndroid