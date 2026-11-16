Monsieur Cuisine Smart torna da Lidl: prezzo e data dei Black Days

Il Monsieur Cuisine Smart torna sugli scaffali di Lidl in vista del Natale. Il robot da cucina firmato Silvercrest sarà disponibile da lunedì 23 novembre, in occasione dei Black Days, al prezzo di 399 euro. Un ritorno atteso da chi aveva già messo questo elettrodomestico nella propria lista dei desideri e aspettava una nuova opportunità per acquistarlo.

Il periodo che precede le festività è spesso quello in cui si cercano strumenti capaci di rendere più semplici le attività quotidiane in cucina. Il modello proposto da Lidl riunisce in un unico apparecchio diverse funzioni, permettendo di affrontare ricette e lavorazioni differenti senza dover ricorrere a più elettrodomestici. La dotazione comprende 16 programmi automatici, pensati per accompagnare alcune delle preparazioni più comuni, ma anche per sperimentare tecniche di cottura meno tradizionali. Tra le possibilità offerte figurano l’impasto, la cottura a vapore, la modalità Slow Cooking, la rosolatura e la fermentazione. È inoltre prevista la preparazione di ricette con la tecnica Sous-vide.

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Sedici programmi e diverse modalità di cottura

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La varietà delle funzioni rappresenta uno degli aspetti centrali del Monsieur Cuisine Smart. I programmi automatici consentono di selezionare diverse lavorazioni in base alla ricetta, riducendo la necessità di intervenire manualmente durante ogni fase della preparazione.

Accanto ai programmi preimpostati, il robot mette a disposizione 10 livelli di velocità e una funzione Turbo. La temperatura può essere regolata da 37 a 130 °C, un intervallo che permette di adattare il funzionamento dell’apparecchio a preparazioni con esigenze differenti. La presenza di modalità come Slow Cooking e Sous-vide amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo, affiancando alle lavorazioni più immediate tecniche che richiedono una gestione specifica della cottura. Anche impasti, preparazioni al vapore, rosolature e fermentazioni rientrano tra le attività gestibili attraverso lo stesso dispositivo.

Il Monsieur Cuisine Smart torna a 399 euro

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La nuova disponibilità è fissata per lunedì 23 novembre 2026, all’interno dei Black Days di Lidl. Il prezzo comunicato è di 399 euro, cifra alla quale sarà possibile acquistare il robot da cucina Silvercrest in occasione dell’iniziativa commerciale.

La combinazione di programmi automatici, regolazioni manuali e differenti modalità di cottura rende il Monsieur Cuisine Smart una soluzione versatile per chi ama dedicarsi a ricette diverse. Può rappresentare anche un aiuto per chi desidera ridurre il tempo trascorso ai fornelli, mantenendo la possibilità di variare le preparazioni.

Fonte: TecnoAndroid