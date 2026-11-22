Su WhatsApp per Android arrivano i temi condivisi, una funzione che cambia il modo in cui si personalizza l’aspetto delle conversazioni. Finora la scelta dello sfondo e dei colori riguardava soltanto il proprio telefono e restava una faccenda privata. Adesso invece il tema di una chat può essere deciso anche per le altre persone con cui ci si scambia messaggi, così che tutti i partecipanti vedano esattamente la stessa grafica sullo schermo.

A mostrare con maggiore chiarezza questa novità è la beta 2.26.46.8, distribuita tramite il Play Store. In buona sostanza la versione di prova permette di applicare un unico tema a tutti i partecipanti di una conversazione, senza che ciascuno debba sistemare le cose per conto proprio. Non si tratta però di un’idea del tutto inedita per l’app di messaggistica, visto che un comportamento simile era già stato individuato in alcune beta precedenti di WhatsApp per iOS. La funzione, quindi, interessa ormai sia gli utenti Android sia quelli che usano un iPhone.

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Come scegliere un tema condiviso su WhatsApp

La vera differenza rispetto al funzionamento attuale sta in una nuova opzione che si presenta nel momento in cui si modifica il tema della chat. Il percorso da seguire resta quello già noto a chi ha l’abitudine di personalizzare l’app e non richiede passaggi complicati. Si apre una conversazione, si tocca il menu con i tre puntini e si seleziona la voce Aspetto. Da lì bisogna entrare in Tema della chat predefinito e scegliere quello preferito tra le proposte disponibili, esattamente come avveniva già prima.

È proprio a questo punto che entra in gioco la novità. WhatsApp chiede infatti se applicare la modifica soltanto sul proprio smartphone oppure condividerla con tutti. Nel primo caso il nuovo look resta visibile solo a chi l’ha scelto e per gli altri non cambia nulla. Optando invece per la seconda strada, lo sfondo e il colore delle bolle dei messaggi si aggiornano nello stesso momento anche per l’altra persona coinvolta nella conversazione. Il cambiamento, in pratica, smette di essere individuale e coinvolge l’intera chat.

Aggiornamento automatico e libertà di cambiare idea

Uno degli aspetti più comodi riguarda la gestione della modifica una volta confermata. Non serve chiedere agli altri di ripetere la stessa procedura sul proprio dispositivo, perché è l’app stessa a occuparsene. WhatsApp aggiorna in modo automatico l’aspetto della conversazione sui telefoni di tutti i partecipanti, che si ritrovano così con la grafica già cambiata senza aver toccato alcuna impostazione. Per evitare confusione, nella chat compare anche un messaggio che precisa chi ha deciso di cambiare il tema. Un dettaglio piccolo ma utile, soprattutto quando lo sfondo cambia all’improvviso e ci si domanda da dove arrivi quella modifica. La scelta condivisa, poi, non rappresenta affatto un vincolo. Nessuno è obbligato a tenersi il tema impostato da qualcun altro e dalla stessa sezione dedicata all’aspetto è possibile sostituirlo con uno diverso in qualsiasi momento.

Fonte: TecnoAndroid