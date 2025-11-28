EVO Unlimited di CoopVoce: tutto incluso, prezzo fisso 9,90€!

Si può parlare di un’offerta telefonica anche senza sembrare un robot, e anzi provando a raccontare che cosa significhi, davvero, avere tra le mani qualcosa che funziona senza complicazioni. EVO Unlimited di CoopVoce è esattamente quel tipo di proposta che non ha bisogno di fronzoli: è chiara, diretta e – dettaglio che oggi fa quasi notizia – non gioca con i prezzi nel tempo. La raccontiamo così, in modo più naturale.

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CoopVoce lancia EVO Unlimited con Giga e minuti illimitati senza sorprese

Quando inizi a informarti, la prima cosa che colpisce è quella sensazione di “tutto incluso” senza l’ansia di leggere nota dopo nota. L’attivazione è gratuita, che tu scelga una SIM fisica oppure la eSIM, e il primo mese costa semplicemente quanto i successivi. Non c’è il solito balletto di tariffe promozionali che diventano altro dopo poche settimane. Il prezzo rimane lì, fermo, come dichiarato: 9,90 euro, ogni mese, senza sorprese. CoopVoce su questo punto ci tiene e lo ripete quasi come un manifesto: le offerte non vengono rimodulate, e chi attiva EVO Unlimited lo fa con la certezza che quel prezzo resterà tale.

Il cuore dell’offerta è semplice: Giga illimitati alla massima velocità, minuti illimitati, mille SMS, e la possibilità di usare tutti i tuoi Giga anche in UE e nel Regno Unito per i primi trenta giorni di ogni viaggio. È un dettaglio che fa una grande differenza se ti capita di muoverti spesso, perché non devi stare lì a controllare soglie ridotte o pacchetti extra appena passi il confine. Tutto continua a funzionare come in Italia, e puoi pensare ad altro.

Un altro punto che rende l’esperienza più fluida è la gestione completamente online. Se scegli la eSIM, passi a CoopVoce senza aspettare un corriere e senza alcun costo di spedizione. Se preferisci la SIM tradizionale, puoi fartela mandare a casa o ritirarla in uno dei tanti punti vendita Coop. In ogni caso, l’attivazione non si paga. Una volta attiva, puoi contare su una copertura praticamente totale, sul VoLTE per chiamate più nitide e sulla possibilità di usare il telefono come hotspot senza blocchi o costi paralleli.

C’è anche una cura particolare per la parte di assistenza: chat, app e telefono, sempre disponibili, e servizi come Chiama Ora e LoSai già inclusi. Non ci sono numeri a sovrapprezzo sbloccati accidentalmente né commissioni impreviste. Tutto rimane ordinato, trasparente e facile da controllare dall’app.

In sintesi, EVO Unlimited dà l’impressione di un’offerta costruita per chi vuole smettere di preoccuparsi del piano tariffario e tornare a usare il telefono senza paranoie. Non servono mega slogan: basta la tranquillità di una tariffa che non cambia, una rete stabile e un pacchetto davvero completo.