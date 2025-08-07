Vodafone lancia Bronze Plus: giga, minuti e SMS illimitati a 9,99€!

Passare a Vodafone con l’offerta Bronze Plus è un po’ come fare un upgrade silenzioso alla tua quotidianità digitale. Non cambia nulla a prima vista – stesse chiamate, stessi messaggi, stesse app – ma sotto sotto, è tutta un’altra storia. Intanto, il prezzo: 9,99 euro al mese. Bloccato. Per 24 mesi. Il che, tradotto, vuol dire niente sorprese sul conto, niente clausole strane che spuntano dopo pochi mesi.

Giga illimitati e prezzo fisso: l’offerta Vodafone che semplifica tutto

Ma la parte interessante arriva adesso: giga illimitati in 5G. E non è solo uno slogan da pubblicità – puoi davvero usare il telefono senza preoccuparti di quanto stai navigando, guardando video o scrollando Instagram. Certo, Vodafone ti chiede di non esagerare: se inizi a consumare giga come se gestissi un centro di controllo NASA, forse qualcosa te lo faranno notare. Ma per un uso normale, sei coperto.

Minuti e SMS? Anche quelli illimitati, verso tutti i numeri nazionali, sia mobili che fissi. Così puoi continuare a mandare audio lunghissimi, chiamare la nonna, rispondere ai gruppi su WhatsApp con un “ti chiamo dopo” e farlo davvero, senza limiti.

E se stai viaggiando in Europa? Nessun problema. Hai 12,6 giga da usare anche lì, senza costi extra. Il che, considerando quanto siamo tutti connessi, è un bel vantaggio quando sei in aeroporto, in treno o in un caffè a Lisbona con il Wi-Fi che va e viene.

L’offerta però non è per tutti: è riservata a chi arriva da Iliad, Poste, Coop Mobile e altri operatori virtuali (esclusi ho. Mobile e Fastweb). Se rientri tra questi, e ti muovi online, la SIM è gratis e arriva direttamente a casa tua.

E la parte comoda? Puoi impostare il pagamento automatico con PayPal o carta, così ti dimentichi delle ricariche. E se il credito scende sotto i 5 euro, Vodafone lo ricarica da sola. Fine dell’ansia da “conto a zero”.

Insomma, se stai pensando di cambiare operatore, questa è una di quelle offerte che ti semplificano la vita senza doverci pensare troppo. Solo online però. Poi non dire che non ti avevano avvisato.