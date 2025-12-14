Esselunga PROMO Natale: offerte imperdibili per casa e tecnologia

Esselunga non propone solo prodotti alimentari, ma mette a disposizione soluzioni che rendono più pratiche le attività di casa e più piacevoli i momenti di relax. Chi entra in negozio oggi può trovare strumenti utili per semplificare piccoli lavori, attrezzature per il benessere personale e dispositivi tecnologici innovativi. Le offerte attuali coprono diverse esigenze: dalla cura della persona al tempo libero, passando per elettrodomestici indispensabili e gadget che arricchiscono la casa.

La selezione non si limita alle funzioni essenziali: design moderno, comfort e praticità si combinano per migliorare l’esperienza di utilizzo. Non è necessario spendere molto per portare innovazione e comodità tra le mura domestiche, e le promozioni presenti sono l’occasione giusta per provarlo. Dallo shopping in negozio alla scelta dei prodotti più adatti, Esselunga mette a disposizione tutto ciò che serve per trasformare le giornate in esperienze piacevoli, con il vantaggio dei prezzi ridotti rispetto al solito.

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Promo eccezionali su device spettacolari da Esselunga

Tra le offerte di Esselunga spicca oggi l’aspirapolvere senza sacco RO4B63 Compact Power a 123,99 €. Per chi desidera rilassarsi, la pistola massaggiante Beurer MG 89 2025 a 35,99 € offre invece sollievo immediato (potrebbe essere un regalo natalizio perfetto). Curare i capelli diventa poi semplice con il phon Drynova 3in1 Cecotec a 39,99 €. Gli amanti del caffè apprezzeranno anche da Esselunga la macchina Jolie Evo Lavazza a 78,99 € per espresso veloce. Tra i dispositivi tecnologici, lo smartwatch Amazfit Bip 6 a 64,90 € monitora ogni movimento. Da non perdere la stampante HP Deskjet a 39,99 € che è perfetta per stampare documenti.

Chi ama la musica troverà interessante da Esselunga il giradischi Victrola a 49,99 €. Chi è più moderno amerà invece le cuffie JBL Tune a 27,99 € che regalano momenti di ascolto di qualità. Infine, tre smartphone completano l’offerta e soddisfano ogni esigenza tecnologica: il Samsung Galaxy A17 a 198 €, il ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 € e il Samsung Galaxy S25 FE a 448 € sono inclusi.