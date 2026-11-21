Da qualche giorno la eSIM di Enel Mobile è finalmente una realtà. A partire dal 9 novembre 2026 chi sottoscrive un’offerta dell’operatore può richiedere la scheda in formato virtuale, quella che si installa direttamente sui dispositivi compatibili senza bisogno di inserire nulla nel cassetto del telefono. Con questo passo Enel Energia ha trasformato in un servizio concreto un’opzione che fino a poche settimane fa esisteva soltanto sulla carta.

Fino a poco tempo prima infatti la eSIM compariva sia sul sito sia nella documentazione contrattuale, ma all’atto pratico non c’era modo di sceglierla. Chi completava la sottoscrizione non poteva indicare il tipo di scheda desiderato e la procedura andava avanti in automatico con la classica SIM fisica. Anche il servizio clienti, raggiungibile al numero 140, confermava che il formato digitale non era ancora disponibile.

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Cosa cambia con la novità di novembre

Adesso la scelta è nelle mani del cliente. Durante la richiesta online si può selezionare il formato preferito, dopo aver controllato che il proprio smartphone supporti davvero la eSIM. La stessa possibilità dovrebbe essere prevista anche nei punti vendita Enel, così da offrire un percorso analogo a chi preferisce passare in negozio.

Vale la pena ricordare che Enel Mobile è l’operatore virtuale debuttato il 16 settembre 2026. Si appoggia alla rete Fastweb e Vodafone in 2G, 4G e 5G, con velocità che arrivano fino a 2 Gbps. C’è però un vincolo preciso, perché le sue schede, fisiche o digitali che siano, sono riservate a chi è già cliente Enel Energia oppure a chi attiva nello stesso momento un’offerta Luce e Gas.

Quando l’attivazione avviene online la scheda virtuale arriva direttamente via email, accompagnata dal QR Code necessario per l’installazione. L’intestatario può identificarsi in negozio o a distanza tramite una procedura guidata che consente di usare anche SPID o CIE. In questo caso nessun operatore deve visionare un video, come succede invece con la video identificazione, e una volta chiusa la procedura la linea diventa operativa subito o nel giro di poche ore. A quel punto basta seguire le istruzioni per caricare il profilo sul telefono.

Come funziona la scheda digitale

Per chi non ha ancora familiarità con questa tecnologia, la eSIM è una SIM digitale già integrata nei dispositivi compatibili attraverso un chip dedicato. Non va inserita fisicamente da nessuna parte. Si attiva scaricando un profilo, cosa che avviene inquadrando il QR Code con l’apposita funzione presente nel menu di configurazione dello smartphone.

Esiste però un limite da tenere a mente, perché la scheda virtuale lavora su un solo dispositivo per volta. La stessa eSIM quindi non può restare attiva contemporaneamente su due telefoni. Per spostarla su un nuovo apparecchio bisogna prima cancellare il profilo da quello vecchio e poi ripetere l’installazione usando lo stesso codice.

Eliminare la scheda virtuale da un dispositivo equivale in sostanza a togliere la SIM dal telefono in uso, mentre la linea telefonica rimane comunque attiva. Per quanto riguarda Enel Mobile, al momento non sono state comunicate eventuali limitazioni al riutilizzo del QR Code fornito in fase di attivazione.

Fonte: TecnoAndroid