Enel Mobile si avvicina: rete Fastweb + Vodafone e 5G fino a 2 Gbps

Nel panorama degli operatori virtuali italiani sta per aggiungersi un nome che finora era associato a bollette della luce e del gas: Enel Mobile è ormai a un passo dal debutto, e i primi dettagli tecnici cominciano a delineare un servizio tutt’altro che improvvisato. La rete su cui viaggerà sarà quella Fastweb + Vodafone, con accesso al 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Numeri di vertice, almeno sulla carta.

Il marchio era già comparso nelle procedure di portabilità, il classico segnale che qualcosa si muove dietro le quinte. A questo si sono aggiunti alcuni movimenti interni al gruppo, e ora anche le specifiche tecniche del servizio, che confermano l’impressione generale: il lancio commerciale non è più una questione di mesi.

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Un Full MVNO, non un semplice operatore virtuale

Il progetto nasce da Lene Connect, società controllata da Enel che mesi fa ha ottenuto dal Ministero l’autorizzazione a operare come Full MVNO. La sigla può sembrare tecnicismo da addetti ai lavori, ma la differenza conta davvero. Un operatore virtuale tradizionale, quello che si limita a rivendere il traffico di un altro, ha margini di manovra piuttosto stretti. Un Full MVNO invece gestisce in autonomia una parte molto più ampia dell’infrastruttura logica e dei servizi, appoggiandosi all’operatore ospitante soltanto per la rete radio, cioè per le antenne.

Tradotto in pratica, significa più libertà nel costruire offerte, nel definire i servizi accessori e nel gestire i clienti senza dipendere in tutto e per tutto da chi mette a disposizione la rete. Nel caso di Enel Mobile l’ospite sarà appunto Fastweb + Vodafone, una scelta che garantisce copertura ampia e velocità di picco allineate a quelle dei grandi marchi.

Su prezzi, Giga e condizioni contrattuali, invece, ancora nulla. Le offerte commerciali non sono state presentate ufficialmente, quindi qualsiasi ipotesi sui piani tariffari resta per ora senza base concreta. Il quadro tecnico e societario, però, appare definito.

Gli indizi arrivano dalla riorganizzazione interna

I segnali più recenti sul debutto dell’operatore arrivano dalla riorganizzazione di Enel Commercial Italy, discussa nell’incontro del 9 settembre tra il gruppo e le organizzazioni sindacali Filctem CGIL, Flaei CISL e Uiltec UIL. Dalla nota sindacale emerge che Lene Italy entrerà nella struttura di Enel Retail Italy, un passaggio che inserisce la telefonia dentro la macchina commerciale già esistente.

E c’è un dettaglio che vale più di molte anticipazioni: nello stesso contesto è stato annunciato che negli Spazi Enel arriverà “a giorni” una nuova offerta di telefonia mobile. Non è una data ufficiale di lancio, ovviamente, ma è difficile immaginare un indizio più esplicito sull’imminenza dell’apertura commerciale.

La leva dei negozi fisici, del resto, è uno degli elementi che rendono questa operazione diversa dalle altre. Enel dispone già di una rete capillare di punti vendita e di milioni di contratti attivi tra luce e gas, un bacino che nessun nuovo operatore virtuale può permettersi di avere il primo giorno. La vendita di SIM accanto ai contratti energetici è una strada già battuta altrove in Europa, e i presupposti per replicarla in Italia sembrano esserci tutti.

Restano da capire le modalità con cui il servizio verrà presentato al pubblico e come si inserirà nel listino dell’azienda. Quel che è noto, al momento, è la dotazione tecnica: rete Fastweb + Vodafone, 5G con picchi fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, struttura da Full MVNO gestita tramite Lene Connect.