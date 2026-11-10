Emissioni fossili in calo nel 2026, ma non per le rinnovabili

Le emissioni da combustibili fossili sono in calo nel 2026, ma chi sperava di leggere in questo dato il segnale di una svolta verde dovrà ridimensionare l’entusiasmo. Il motivo della flessione, infatti, non sembra legato a una crescita decisiva delle energie rinnovabili. A spingere verso il basso i numeri sarebbe piuttosto un fattore molto meno incoraggiante, cioè l’impennata dei prezzi dei carburanti provocata dalla guerra in Iran. Un calo reale quindi, che però racconta una storia diversa da quella che molti avrebbero voluto ascoltare.

Il punto è tutto qui. Vedere scendere le emissioni di anidride carbonica è sempre una notizia che attira l’attenzione, soprattutto in un periodo in cui la lotta al cambiamento climatico occupa uno spazio enorme nel dibattito pubblico. Eppure non basta guardare la direzione della curva per capire cosa stia succedendo davvero. Conta il perché. E in questo caso il perché ha poco a che vedere con pannelli solari, pale eoliche o politiche ambientali particolarmente ambiziose.

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Emissioni fossili: un calo che non nasce dalla transizione energetica

Quando si parla di transizione energetica si immagina un percorso graduale e strutturale, nel quale le fonti pulite prendono progressivamente il posto di petrolio, carbone e gas. Una riduzione delle emissioni ottenuta in questo modo tende a consolidarsi nel tempo perché poggia su un cambiamento profondo del modo in cui l’energia viene prodotta e consumata. Ciò che emerge dai dati del 2026 è invece qualcosa di diverso, una frenata che dipende in larga parte da circostanze esterne e non da una scelta di sistema.

Definirla una vittoria per il passaggio dell’umanità alle fonti rinnovabili sarebbe quindi fuorviante. Il calo delle emissioni legate ai combustibili fossili appare come l’effetto collaterale di una crisi geopolitica, non come il traguardo di una strategia climatica. Una differenza sottile solo in apparenza, perché cambia completamente il significato del dato e la sua possibile durata.

Quando i costi dell’energia salgono in modo brusco, i consumi tendono a contrarsi. Si usa meno l’auto, si riducono certi spostamenti, si fa più attenzione a ogni litro acquistato. Il risultato, sul piano delle emissioni, può essere simile a quello di una politica ambientale efficace. La sostanza però è un’altra. Non c’è stato un cambio di rotta nelle tecnologie o nelle abitudini dettato dalla volontà di inquinare meno, c’è stata una reazione a un rincaro.

Il peso della guerra in Iran sui prezzi

La causa più probabile di questa flessione, secondo l’analisi alla base della notizia, va cercata proprio negli effetti del conflitto in Iran. La guerra ha fatto lievitare i prezzi dei carburanti e questo aumento si è tradotto in una riduzione del consumo di combustibili fossili. Meno combustibile bruciato significa, in modo quasi automatico, meno emissioni immesse nell’atmosfera.

È un meccanismo che mette in luce quanto il quadro energetico globale resti legato agli equilibri internazionali. Una crisi in una regione cruciale per la produzione di idrocarburi può avere ripercussioni dirette sulle tasche dei consumatori e, di riflesso, anche sui numeri che misurano l’impatto climatico. Ed è proprio questo intreccio a rendere il calo del 2026 un dato da leggere con cautela.

Il fatto che la diminuzione non sia attribuibile all’energia verde resta l’elemento centrale. Le emissioni da combustibili fossili sono scese, ma il merito non va alla diffusione delle rinnovabili. Va piuttosto ai prezzi elevati che la guerra in Iran ha portato con sé.

Fonte: TecnoAndroid