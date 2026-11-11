Codice della strada, la bozza: multe per ogni km/h di eccesso

Le multe a chilometro potrebbero cambiare in profondità il conto per chi spinge troppo sull’acceleratore. Oggi chi viaggia a 160 km/h in autostrada, cioè 40 oltre il limite, rischia una sanzione fissa e la sospensione della patente. Con il nuovo Codice della strada, ancora allo stato di bozza, la stessa infrazione verrebbe pagata chilometro per chilometro.

Il principio viene ribaltato alla radice. Sparisce la cifra unica legata a fasce di eccesso piuttosto ampie e arriva un importo che cresce con ogni km/h in più. Il testo è uno schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e ora all’esame delle Camere. Prima del via libera definitivo potrà quindi ancora subire modifiche.

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Come si calcola la sanzione chilometro per chilometro

La logica del meccanismo è piuttosto lineare, anche se il risultato finale cambia parecchio. Si contano i km/h di eccesso e si moltiplicano per una tariffa stabilita per ogni chilometro orario nella Tabella 1 allegata al provvedimento. Lo schema, indicato come Atto del Governo n. 448, richiama l’articolo 50 per i limiti di velocità e l’articolo 121, con la relativa tabella, per gli importi da applicare.

L’obiettivo della bozza è rendere la sanzione proporzionale all’infrazione commessa. Non pagherebbe più la stessa somma chi supera il limite di 11 chilometri orari e chi lo supera di 40. In pratica chi sfora di poco spenderà meno di oggi, mentre chi esagera rischia comunque un conto salato, anche se spesso inferiore alle multe più alte attualmente previste.

Chi viene fermato a 60 km/h oltre il limite si vedrà applicare gli importi unitari della Tabella 1 in base al tipo di strada e allo scarto di velocità. Il totale potrà risultare diverso dalle sanzioni oggi in vigore per gli eccessi più gravi. Il risparmio sulla carta però non racconta tutto, perché insieme alle cifre cambiano anche i tempi di sospensione della patente e i punti decurtati.

Gli importi previsti per ogni tipo di strada

Nei centri abitati la bozza fissa una tariffa compresa tra 5 e 20 euro per ogni km/h di eccesso, ma soltanto per i primi 20 km/h oltre il limite. Sulle strade extraurbane principali e sulle autostrade gli importi unitari salgono e si collocano tra 10 e 40 euro al chilometro orario, con scaglioni differenziati a seconda dell’entità dello sforamento.

Per le autostrade con limite a 150 km/h la proposta indica valori che vanno da 15 a 60 euro per ogni km/h oltre la soglia consentita. La stessa forbice vale per autocarri e mezzi che trasportano merci pericolose di classe 1, sia in autostrada sia sulle extraurbane principali.

Sul fronte delle conseguenze accessorie la sospensione della patente scatta per 15 giorni oltre i 20 km/h di eccesso. Sale poi a 30 giorni oltre i 30 km/h e arriva a 90 giorni oltre i 60 km/h. I punti decurtati vanno invece da 2 a 10, in base alla velocità superata.

Non cambia la tolleranza del 5% sulla velocità rilevata dall’autovelox, con un margine minimo di 5 km/h prima che parta la contestazione. È lo stesso criterio applicato oggi e la proposta non lo tocca, anche se il testo potrà ancora essere ritoccato durante l’iter parlamentare.

Lo schema deve ancora ottenere i pareri istituzionali e parlamentari. È collegato alla legge delega 23 settembre 2026 n. 171, che ha esteso a 22 mesi il termine per il riordino del Codice della strada e ha fissato a marzo 2027 il limite massimo per l’approvazione del nuovo impianto. Finché la riforma non verrà approvata in via definitiva e non saranno stabilite le date di entrata in vigore, per il calcolo delle multe per eccesso di velocità restano valide le regole attuali.

Fonte: TecnoAndroid