Tutele graduali addio nel 2027: cosa succede a chi non sceglie

La fine del servizio di tutele graduali ha ormai una data precisa e riguarda da vicino circa 4 milioni di famiglie italiane che, negli anni, non hanno mai compiuto il passo verso il mercato libero dell’energia elettrica. Il 31 marzo 2027 questo servizio chiuderà definitivamente i battenti e dal giorno successivo, il 1° aprile 2027, per molte bollette della luce cambierà qualcosa. Non si tratta di un dettaglio burocratico da archiviare in fretta, perché la scadenza arriva in una fase in cui i costi dell’elettricità stanno salendo di pari passo con quelli del gas.

Per anni le tutele graduali hanno funzionato come una sorta di paracadute per chi non aveva voglia, tempo o fiducia per confrontare le proposte dei vari operatori. Un ombrello che ha protetto milioni di nuclei familiari, rimasti fuori dalla concorrenza tra venditori. Adesso quell’ombrello si chiude e il momento scelto, va detto, non è dei più tranquilli.

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Cosa succede dal 1° aprile 2027 a chi non sceglie

Il punto che preoccupa di più chi oggi si trova nelle tutele graduali è semplice da formulare. Che fine farà la fornitura? Qui la notizia è rassicurante, almeno sul piano pratico. Chi non avrà scelto un nuovo fornitore entro la scadenza non resterà al buio. Scatta infatti un passaggio automatico verso l’offerta più economica proposta dal proprio venditore attuale, e tutto avviene senza interruzioni della fornitura. Niente blackout improvvisi quindi, niente contatori staccati e nessuna corsa dell’ultimo minuto per evitare di restare senza corrente.

Il meccanismo, in sostanza, prevede che sia lo stesso gestore con cui si ha già un rapporto a trasferire il cliente sulla sua proposta più conveniente. Chi preferisce non lasciare la decisione al caso ha però tempo fino al 31 marzo 2027 per individuare in autonomia un operatore e una tariffa che ritiene più adatti alle proprie abitudini di consumo. Due strade diverse, insomma. Da una parte la scelta attiva, dall’altra lo spostamento d’ufficio verso la formula più economica del venditore di riferimento.

Per chi non ha mai cambiato contratto la differenza tra le due opzioni non è banale. Scegliere prima significa poter valutare le alternative con calma. Lasciare che sia il passaggio automatico a fare il suo corso vuol dire invece affidarsi all’offerta meno cara del proprio attuale gestore, senza confrontarla con quelle dei concorrenti.

Bollette in salita e una scadenza che pesa

Il contesto in cui arriva lo stop alle tutele graduali rende la faccenda ancora più delicata. I prezzi della luce stanno crescendo e lo stesso accade per il gas, una combinazione che si riflette direttamente sulle spese domestiche di ogni mese. In uno scenario del genere, perdere la protezione garantita finora dal servizio non è una questione astratta per i circa 4 milioni di nuclei familiari coinvolti, che si trovano a fare i conti con il mercato libero proprio mentre le tariffe energetiche spingono verso l’alto.

La sparizione del paracadute riguarda esclusivamente chi non era ancora migrato verso le offerte del libero mercato. Per tutti gli altri, già titolari di un contratto con un venditore scelto in autonomia, la data del 31 marzo 2027 non comporta alcun cambiamento. Chi invece è ancora inserito nel servizio di tutele graduali dovrà decidere se muoversi prima della chiusura oppure lasciare che, dal 1° aprile 2027, scatti il trasferimento all’offerta più economica del proprio fornitore, con la bolletta della luce che continuerà comunque ad arrivare regolarmente e la corrente che non smetterà di scorrere nemmeno per un istante.

Fonte: TecnoAndroid