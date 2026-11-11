Denza N9: il SUV elettrico BYD troppo pesante per la patente B

BYD ha appena dimostrato, forse senza volerlo, che anche l’esagerazione ha dei limiti. Il suo marchio premium Denza ha lanciato il Denza N9, un enorme SUV elettrico pensato per pesare nella fascia alta del mercato. E pesa davvero, al punto che se mai dovesse arrivare in Europa servirebbe una patente diversa da quella che quasi tutti hanno nel portafoglio.

Per anni il titolo di campioni delle auto fuori scala è spettato agli americani. Oggi però sono i costruttori cinesi a spingere il gigantismo sempre più in là, soprattutto da quando l’elettrico ha preso piede. In questo filone di SUV estremi il nuovo modello di BYD si fa notare già dalle misure: 5,27 metri di lunghezza, 2,03 metri di larghezza e 1,83 metri di altezza. Numeri imponenti, eppure non sono la cosa più sorprendente.

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Oltre tre tonnellate a vuoto e la patente B non basta più

Il vero colpo arriva quando il Denza N9 sale sulla bilancia. La massa a vuoto omologata è di 3.105 kg, un valore già altissimo per un veicolo destinato ai privati. Aggiungendo persone e bagagli la situazione peggiora parecchio, visto che Denza dichiara un peso complessivo a pieno carico di 3.760 kg. E il dato non cambia scegliendo la versione completamente elettrica oppure quella ibrida ricaricabile.

Proprio qui nasce il problema. Se il SUV cinese venisse venduto nel nostro continente supererebbe il limite di 3.500 kg previsto dalla patente B. Per guidarlo sarebbe quindi necessaria la patente per mezzi pesanti, con l’obbligo di non superare i 90 km/h. Una prospettiva piuttosto frustrante, ed è anche per questo che l’Unione Europea sta valutando di alzare la soglia per i veicoli con motorizzazioni alternative. Con la nuova regola la patente B permetterebbe di guidare mezzi fino a 4.250 kg, penalizzando molto meno le auto elettriche.

Da dove arriva tutto questo peso? Il primo indiziato è ovviamente la batteria. Sulla sua capacità però non è stato comunicato alcun dato tecnico e si può solo supporre che superi abbondantemente i 100 kWh. L’unica informazione ufficiale riguarda la chimica, cioè celle al litio ferro fosfato. Quello che invece è sicuro è che l’accumulatore alimenterà tre motori elettrici.

Il Denza N9 in numeri con 1.210 cavalli sotto il piede

La configurazione prevede un motore anteriore da 367 CV e due unità posteriori da 422 CV ciascuna. Il risultato finale è una potenza complessiva di 1.210 CV, una cifra decisamente esagerata per l’uso stradale di tutti i giorni. Al di là della mole quasi da pachiderma, anche la dotazione merita uno sguardo, sebbene finora ne sia stata svelata soltanto una piccola parte.

Il Denza N9 offre la guida autonoma basata sul LiDAR, cerchi forgiati da 22 pollici, verniciatura bicolore, ruote posteriori sterzanti e sospensioni pneumatiche. È probabile che l’elenco completo degli equipaggiamenti sia molto più ricco di così. Le possibilità di vedere questo maxi SUV dalle nostre parti restano comunque scarse, anche se lo Zeekr 9X, uno dei suoi principali concorrenti sul mercato cinese, ha già avuto il coraggio di affacciarsi sul Vecchio Continente.

Fonte: TecnoAndroid