Black Doves 3, Netflix non conferma ma il futuro non è chiuso

La seconda stagione di Black Doves è ora disponibile su Netflix, e con l’arrivo dei nuovi episodi è tornata d’attualità la domanda che molti spettatori si fanno appena finito il binge watching: ci sarà una terza stagione? Il rinnovo per ora non è stato ufficializzato, però sul futuro della serie ci sono comunque degli aggiornamenti importanti da tenere in considerazione.

Un passo alla volta, però. Chi ha appena terminato i nuovi episodi sa bene quanto sia frustrante rimanere sospesi senza indicazioni precise, soprattutto quando una storia lascia aperte delle porte. Ecco perché la questione del rinnovo interessa così tanto il pubblico che ha seguito la serie fin dall’inizio e che adesso vorrebbe sapere se potrà ritrovare i personaggi anche più avanti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Black Doves 3 non è ancora ufficiale

Partiamo da ciò che si sa con certezza. La piattaforma di streaming on demand non ha diffuso alcun annuncio formale sulla prosecuzione dello show, e questo significa che al momento Black Doves 3 non può essere considerata una produzione confermata. Nessun comunicato quindi, e di conseguenza nessuna indicazione su eventuali tempi di lavorazione o su una possibile finestra d’uscita.

Va detto che l’assenza di una conferma non equivale a una cancellazione. Sono due cose ben diverse e conviene tenerle separate, perché spesso nel passaparola online i due concetti finiscono per confondersi. La situazione attuale è semplicemente quella di una serie Netflix il cui destino non è ancora stato messo nero su bianco dalla piattaforma. Per chi segue lo show questo vuol dire una cosa molto concreta. Qualsiasi notizia che parli di nuovi episodi già in arrivo va presa con cautela finché non arriva una comunicazione ufficiale da parte di Netflix, l’unica che può davvero sciogliere il nodo.

Gli aggiornamenti sul futuro della serie

Detto questo, il quadro non è fermo. Pur senza un via libera formale, sul futuro di Black Doves emergono degli aggiornamenti definiti importanti, segno che il discorso attorno a un possibile seguito è tutt’altro che chiuso. Sono informazioni che non hanno il peso di un annuncio vero e proprio ma che aiutano comunque a capire in che direzione si stia muovendo la situazione.

È proprio questo il punto che rende la vicenda interessante per gli appassionati. Da una parte manca la conferma che tutti aspettano, dall’altra ci sono novità che tengono viva l’attenzione su una possibile terza stagione. Un equilibrio un po’ strano, se vogliamo, ma abbastanza frequente quando una serie ha appena pubblicato nuovi episodi e il pubblico è ancora nel pieno della visione.

Il momento infatti è delicato. La seconda stagione è uscita da poco e la piattaforma ha davanti a sé il periodo in cui gli spettatori scoprono e commentano i nuovi capitoli della storia. Proprio in questa fase l’interesse verso un eventuale proseguimento tende a crescere, e con esso le domande su cosa accadrà dopo.Per il momento quindi il rinnovo di Black Doves 3 non è stato ufficializzato, mentre la seconda stagione della serie è già disponibile da guardare su Netflix.

Fonte: TecnoAndroid