BYD, il braccio robotico ricarica le auto elettriche a 1.000 kW

Ricaricare un’auto elettrica senza toccare il cavo e senza scendere dall’abitacolo potrebbe diventare un’operazione del tutto automatica grazie al nuovo caricatore robotizzato di BYD. Il costruttore cinese lo ha presentato negli Emirati Arabi Uniti, mostrando un sistema capace di gestire da solo ogni fase del collegamento alla colonnina. Oltre all’automazione, durante la dimostrazione ha colpito la potenza raggiunta dall’infrastruttura, che ha toccato i 1.000 kW. È un valore che rende bene l’idea di quanto il gruppo stia puntando sulla ricarica rapida per le auto elettriche, con un impianto pensato per lavorare quasi senza intervento umano.

Come funziona il braccio robotico di BYD

Il cuore del sistema è un braccio robotico intelligente, dotato di riconoscimento visivo e di un controllo basato sul feedback di forza. Grazie a queste tecnologie il robot individua con precisione la posizione della presa di ricarica, apre lo sportellino della vettura, preleva il connettore e lo inserisce nel modo corretto. Quando la sessione è finita fa tutto il percorso inverso: scollega il cavo e richiude lo sportellino in totale autonomia. Per la prova è stata scelta una Yangwang U8, modello che appartiene al marchio premium del gruppo, ma il dispositivo non è legato a un unico standard e supporta diverse tipologie di connettori utilizzate nei mercati internazionali.

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Tra le funzioni mostrate c’è anche il parcheggio automatico abbinato alla ricarica. Con un semplice comando la vettura compatibile raggiunge da sola lo spazio dedicato e da quel momento è il robot a occuparsi del collegamento. I tempi sono contenuti, visto che la sola fase di apertura dello sportellino e di inserimento della spina richiede circa 50 secondi.

Sole, batterie e Flash Charging nel deserto di Abu Dhabi

La particolarità del progetto riguarda anche la parte energetica. L’installazione realizzata nel deserto di Abu Dhabi mette insieme la produzione di energia tramite pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo a batteria e la tecnologia Flash Charging. L’elettricità ricavata dal sole viene immagazzinata e resa disponibile nel momento in cui serve, così da sostenere le elevate richieste di potenza tipiche di queste ricariche. Secondo l’azienda questa architettura consente perfino di far funzionare la stazione in modo indipendente dalla rete elettrica.

Anche sul piano delle prestazioni i numeri dichiarati dal marchio sono importanti. Oltre ai 1.000 kW raggiunti durante la dimostrazione, la tecnologia Flash abbinata alla Blade Battery di seconda generazione promette, nelle condizioni indicate dal costruttore, di passare dal 10% al 70% di carica in cinque minuti e dal 10% al 97% in nove minuti.

Le stazioni Flash nel mondo e i tempi del robot

Per quanto riguarda la diffusione della rete, l’obiettivo del gruppo cinese è realizzare 6.000 stazioni Flash nel mondo entro la fine del 2027. Il discorso cambia quando si parla del braccio automatico. Non si sa ancora quando la ricarica robotizzata arriverà nelle stazioni commerciali né quali saranno i suoi costi, perché al momento BYD non ha comunicato né un prezzo né un calendario preciso per la disponibilità del dispositivo.

La dimostrazione negli Emirati rappresenta quindi un’importante anticipazione sul fronte della tecnologia, ma non equivale ancora all’annuncio di un’imminente commercializzazione del sistema in Europa o in Italia.

Fonte: TecnoAndroid