L’aumento del prezzo del petrolio sta producendo un effetto che in pochi si sarebbero aspettati, cioè un calo delle emissioni di CO2 su scala mondiale. È quanto emerge da uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università dell’East Anglia, nel Regno Unito, e pubblicato sulla rivista Nature Climate Change. Secondo le stime degli scienziati, nel 2026 le emissioni globali di anidride carbonica dovrebbero scendere dello 0,4%. Una cifra che a prima vista sembra quasi insignificante ma che in realtà racconta qualcosa di diverso rispetto agli ultimi anni.

Per capire il valore di quel segno meno conviene guardare un attimo indietro. Tra il 2019 e il 2025 le emissioni prodotte dai combustibili fossili sono cresciute in media dello 0,8% ogni anno, con una tendenza piuttosto costante. Il calo previsto per quest’anno rappresenta quindi un’inversione di rotta, almeno sulla carta. Si tratta però di una buona notizia solo a metà, perché gli stessi ricercatori parlano di un fenomeno destinato a durare poco.

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Il motivo è abbastanza semplice. La diminuzione non dipende da una maggiore diffusione delle energie rinnovabili e nemmeno da un salto in avanti delle tecnologie green. Alla base ci sarebbe piuttosto una reazione immediata e passeggera a uno scossone sui mercati energetici. “Le emissioni globali di CO2 derivanti dai combustibili fossili sono aumentate in media dello 0,8% all’anno tra il 2019 e il 2025. Prevediamo una diminuzione dello 0,4% nel 2026, probabilmente come risposta a breve termine allo shock energetico innescato dal conflitto con l’Iran”, si legge nello studio.

Perché il caro petrolio non basta a frenare le emissioni

Il quadro tracciato dagli studiosi va oltre il dato di quest’anno e guarda anche ai prossimi. Nel documento si legge infatti che “i veicoli elettrici e l’energia solare ed eolica compenseranno circa il 64 e il 79% dell’aumento delle emissioni dovuto alla crescita della domanda fino al 2028”. In pratica le tecnologie pulite riusciranno ad assorbire una fetta consistente della crescita dei consumi, ma non tutta. Una parte dell’aumento continuerà quindi a pesare sul bilancio complessivo dell’anidride carbonica. Da qui la conclusione dei ricercatori. Il rincaro del greggio, da solo, non è sufficiente per ridurre in modo stabile e duraturo le emissioni legate ai combustibili fossili. Quando lo shock energetico si sarà riassorbito, la spinta al ribasso rischia di esaurirsi. Per questo gli esperti sottolineano che “è necessaria un’accelerazione nella diffusione delle tecnologie pulite per garantire il raggiungimento del picco delle emissioni e il successivo declino”. Il nodo, insomma, non è quanto costa un barile ma quanto velocemente si riesce a cambiare il modo in cui si produce e si consuma energia.

I paesi che hanno già tagliato le emissioni

Lo studio non si limita però a segnalare i limiti dell’attuale situazione. La transizione energetica, quando accelera, ha già dimostrato di poter incidere sulle emissioni di CO2 in maniera diffusa. I dati disponibili fino al 2025 mostrano che 59 paesi hanno emesso meno anidride carbonica rispetto al 2019, l’anno precedente alla pandemia di Covid. Nello stesso tempo le loro economie sono cresciute del 51% in più rispetto al periodo che va dal 2004 al 2010. Il dato è rilevante perché smonta l’idea che ridurre l’impatto ambientale significhi per forza frenare lo sviluppo economico. In quei paesi la crescita è andata avanti mentre le emissioni scendevano, segno che le due cose possono procedere su binari separati. È proprio su questa base che i ricercatori costruiscono le loro previsioni per il futuro, legandole però a una condizione precisa.

“Se si riuscisse a sostenere un’ulteriore accelerazione nella diffusione delle tecnologie pulite nel tempo, un picco sostenuto e un successivo calo delle emissioni globali di CO2 potrebbero verificarsi entro pochi anni”, hanno spiegato gli autori dello studio pubblicato su Nature Climate Change.

Fonte: TecnoAndroid