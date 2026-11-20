Renault ha deciso di ridisegnare la propria forza lavoro in Francia, spostando il baricentro verso le fabbriche e alleggerendo gli uffici. Il costruttore ha presentato un piano di riorganizzazione industriale che prevede complessivamente 2.000 assunzioni entro il 2028 e, sul versante opposto, fino a 1.000 uscite volontarie tra i dipendenti che non lavorano direttamente sulle linee di produzione. L’obiettivo è rafforzare gli impianti e, nello stesso momento, ridurre il personale impiegatizio.

La direzione è piuttosto chiara e racconta bene cosa sta succedendo nel settore automobilistico. Servono più persone impegnate nella costruzione delle auto elettriche, mentre una parte delle attività amministrative e indirette è destinata a ridursi. Per Renault non si tratta solo di aggiungere o togliere posti, perché la vera partita riguarda le competenze che serviranno per restare in gara nei prossimi anni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dove arriveranno i nuovi operai

Entrando nel dettaglio, il piano prevede 1.650 assunzioni di operai negli stabilimenti francesi, a cui si sommano 250 posizioni nelle attività collegate indirettamente alla produzione e 100 ingressi riservati a giovani laureati. Una fetta consistente di questi inserimenti servirà in realtà a stabilizzare chi già lavora negli impianti con un contratto a tempo determinato. Circa il 75% dei 1.650 operai coinvolti sarebbe infatti già presente nelle fabbriche del gruppo, quindi per molti il cambiamento coinciderà con un posto più solido.

Il rinforzo degli organici riguarderà soprattutto alcuni siti considerati strategici. A Douai, dove nascono le elettriche Renault 5, Scénic e Mégane, sono attesi circa 600 nuovi lavoratori. Maubeuge dovrebbe accogliere 250 dipendenti per sostenere la produzione di Kangoo e della nuova Renault 4 elettrica, mentre Sandouville, stabilimento specializzato nei veicoli commerciali, potrà contare su altri 300 ingressi. Sono scelte che confermano quanto la mobilità a batteria e il comparto dei mezzi da lavoro pesino ormai nelle strategie della Casa francese.

Meno colletti bianchi e più produttività

Sull’altro fronte il costruttore punta a ridurre fino a 1.000 posti tra i colletti bianchi attraverso un programma di uscite volontarie e incentivate. La misura toccherà in particolare le funzioni indirette e di supporto alla produzione, comprese attività come il controllo qualità e la gestione degli approvvigionamenti. Gli addetti alle catene di montaggio restano fuori dal perimetro dei tagli e anzi verranno potenziati per reggere i volumi produttivi. Il ridimensionamento interessa un bacino di circa 15.000 lavoratori e mira a rendere la struttura organizzativa più snella contenendo i costi. Nel progetto rientra anche il centro di ingegneria di Guyancourt, già coinvolto in una riorganizzazione precedente.

Alla base di tutto c’è la necessità di rispondere a una concorrenza cinese sempre più aggressiva, con marchi che stanno guadagnando terreno sul mercato europeo grazie a modelli elettrici e prezzi competitivi. Il gruppo vuole aumentare la produttività degli impianti e accelerare la trasformazione tecnologica, investendo su competenze legate a robotica, intelligenza artificiale ed elettrificazione. Per accompagnare il passaggio è stato programmato un importante percorso di formazione che dovrebbe arrivare a quasi 500.000 ore di aggiornamento professionale.

I tempi del confronto con i sindacati

La presentazione del piano alle rappresentanze dei lavoratori partirà dal 20 novembre 2026, mentre le trattative con i sindacati dovrebbero entrare nel vivo a gennaio 2027. Le nuove assunzioni saranno distribuite in modo graduale tra il 2027 e il 2028, con la possibilità di allungare i tempi nel caso in cui le figure professionali richieste si rivelassero difficili da trovare.

Fonte: TecnoAndroid