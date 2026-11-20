Meta sta cercando di avvicinare gli adolescenti a Instagram passando da un luogo preciso, cioè la scuola. Il progetto interno pensato per questo scopo si chiama Project Gryffindor ed è un’iniziativa che ha un obiettivo piuttosto chiaro: rendere il social network delle foto e dei video più popolare tra i ragazzi puntando sulle comunità scolastiche presenti sulla piattaforma. Non si tratta quindi di una semplice campagna pubblicitaria rivolta al pubblico giovane in generale, ma di un’operazione che sceglie un canale specifico e lo mette al centro della strategia.

L’idea di fondo è abbastanza lineare. Invece di rivolgersi al singolo utente, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg ha deciso di valorizzare la dimensione collettiva che ruota attorno agli istituti. Le scuole diventano così il punto di partenza per costruire interesse e partecipazione su Instagram, con il gruppo legato alla classe o all’istituto come elemento su cui fare leva.

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Instagram: cosa prevede Project Gryffindor

Il cuore di Project Gryffindor sta tutto in quella formula, il marketing delle comunità scolastiche. Il gruppo di Menlo Park punta a promuovere sulla propria app gli spazi e le aggregazioni che nascono attorno agli ambienti scolastici, con l’intento dichiarato di aumentare la popolarità della piattaforma. Il bersaglio sono i più giovani, quella fascia di pubblico che frequenta le aule ogni giorno e che vive buona parte della propria vita sociale proprio all’interno di quel contesto.

Il nome scelto per l’iniziativa è curioso e già di per sé dice qualcosa sull’immaginario a cui il progetto vuole agganciarsi, quello dei gruppi, dell’appartenenza e della scuola come luogo di identità condivisa. Al di là dell’etichetta però conta la sostanza, ovvero la volontà di Meta di fare delle comunità studentesche un motore di crescita per il proprio social.

Va detto che il tentativo di intercettare i ragazzi non è certo una novità per le grandi piattaforme. Quello che cambia qui è il metodo. Puntare sugli istituti significa entrare in un ambiente dove le relazioni sono già formate e dove i legami tra coetanei sono forti, un terreno che per un social network rappresenta un bacino molto prezioso. Il progetto di Meta si muove esattamente in questa direzione, trasformando l’appartenenza scolastica in un elemento da promuovere sull’app.

Perché la scuola è il fulcro della strategia

La scelta di passare dalle scuole per conquistare gli adolescenti racconta molto del modo in cui l’azienda vede il proprio pubblico più giovane. La scuola è il luogo dove si formano gruppi e amicizie, dove si condividono esperienze e dove nascono gran parte delle interazioni quotidiane dei ragazzi. Portare queste dinamiche su Instagram significa provare a rendere la piattaforma una sorta di estensione naturale della vita scolastica.

Proprio per questo il marketing delle comunità legate agli istituti è stato individuato come leva principale. L’intento non è soltanto attirare nuovi iscritti. Quanto far sì che il social diventi più popolare all’interno di un ambiente specifico, sfruttando la forza dei legami che già esistono tra compagni di classe e di istituto. In questo senso il gruppo conta più del singolo profilo.

L’iniziativa porta il nome di Project Gryffindor ed è stata concepita da Meta con un unico scopo dichiarato, quello di rendere Instagram più popolare promuovendo sulla piattaforma le comunità scolastiche frequentate dai ragazzi.

Fonte: TecnoAndroid