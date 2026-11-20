Le coperte di emergenza, quei sottili fogli argentati che si vedono sulle spalle dei maratoneti dopo il traguardo o addosso alle vittime di un incidente, potrebbero trovare un impiego davvero inatteso sulla Luna. Un gruppo di ingegneri dell’Università della Pennsylvania ha infatti pensato di sfruttarne il materiale per costruire edifici lunari, puntando su una qualità che lassù conta quanto la robustezza, cioè la capacità di proteggere dal caldo e dal freddo estremi.

Nella favola dei tre porcellini la casa migliore era quella di mattoni. Sul nostro satellite il discorso cambia parecchio, perché nei futuri insediamenti non si guarderà soltanto alla solidità delle strutture ma anche al loro isolamento termico. Qualche soluzione efficace esiste già, come gli aerogel o i classici rivestimenti multistrato, che però si rivelano troppo fragili per un ambiente tanto ostile. Ecco perché i ricercatori si sono messi a cercare un’alternativa, approdando a un’idea piuttosto curiosa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Luna: strati di Mylar impilati uno sopra l’altro

Le coperte termiche sono realizzate in BoPET, sigla che indica il polietilene tereftalato a orientamento biassiale, un materiale noto commercialmente come Mylar. Si ottiene stirando il comune PET in due direzioni e il risultato è una pellicola molto più sottile e resistente. Non è tutto. Aggiungendo alluminio, questa lamina riflette molto bene la radiazione infrarossa e diventa un ottimo isolante, motivo per cui la combinazione viene impiegata proprio nei teli d’emergenza destinati a corridori stremati o a persone coinvolte in disastri naturali.

Gli ingegneri della Scuola di Ingegneria e Scienze Applicate dell’ateneo americano hanno voluto capire se la stessa accoppiata potesse funzionare sulla Luna. Non bastava però un buon isolante, serviva anche un materiale capace di sopportare sollecitazioni importanti. Per questo hanno provato a sovrapporre strati sottilissimi di Mylar aggiungendo ossido di alluminio, così da non perdere l’effetto isolante.

L’operazione non è stata affatto semplice. I fogli erano talmente leggeri che, secondo quanto spiegato dagli stessi scienziati, bastava respirarci vicino per farli volare via. Maneggiandoli con delle pinzette sono riusciti a ottenere un prototipo di un centimetro quadrato, battezzato HyLIFS. Per arrivare alle costruzioni lunari il cammino è ancora lunghissimo, ma il campione è servito a verificare in laboratorio se il nuovo materiale avesse le caratteristiche sperate.

Numeri sorprendenti in un centimetro quadrato

Le aveva eccome. Quel minuscolo frammento ha mostrato una conduttività termica bassissima, pari a circa 2,2 mW/m·K, il che significa che isola molto bene sia dalle alte sia dalle basse temperature. Per avere un termine di paragone basta pensare che quella dei mattoni può superare i 1.000 mW/m·K. Sul fronte della resistenza il campione ha retto una pressione di 20 megapascal, paragonabile a circa 200 chili concentrati su una superficie grande quanto la punta di un dito. La prova è stata ripetuta 10 volte di fila con risultati identici, segno che la struttura continua a tenere anche dopo carichi elevati ripetuti.

Analizzando il prototipo al microscopio, gli studiosi hanno notato che gran parte del calore passa da una lamina all’altra attraverso i punti di contatto di alcune particelle microscopiche antiaderenti, che i produttori aggiungono al Mylar per evitare che gli strati si incollino. Proprio queste particelle, indispensabili per tenere separati i fogli, rappresentano quindi la via principale attraverso cui il calore si infila. Ottimizzandole si potrebbe migliorare ancora l’isolamento.

La strada verso la Luna è ancora lunga

I materiali destinati all’edilizia lunare dovranno essere piegati, urtati e sottoposti a forti pressioni durante il viaggio, nella fase di costruzione e una volta arrivati a destinazione. Da qui l’importanza di unire resistenza e capacità isolante. Il team ci è riuscito, ma su dimensioni molto ridotte, e adesso occorrerà verificare che le stesse proprietà si mantengano anche in porzioni più grandi.

Servirà inoltre un metodo di produzione più rapido, perché lavorare a mano con le pinzette non è praticabile se l’obiettivo è fabbricare grandi rotoli. Infine saranno necessarie altre ricerche per accertare che il materiale sopporti bene colpi, graffi e flessioni ripetute.

Fonte: TecnoAndroid