L’area di Wernicke, la regione del cervello conosciuta soprattutto per il suo legame con l’ascolto, sembra avere un ruolo anche nel momento in cui si parla. Non si tratta di una curiosità da manuale di anatomia. Registrare l’attività di questa zona mentre le persone cercano di esprimersi potrebbe infatti aiutare i ricercatori a progettare impianti cerebrali capaci di restituire la parola a chi non riesce più a usarla.

Il punto di partenza è semplice. Per lungo tempo questa porzione del cervello è stata identificata con la capacità di ascoltare e di dare un senso a ciò che si sente. L’idea che contribuisca anche alla produzione del linguaggio cambia un po’ la prospettiva con cui la si osserva e, soprattutto, amplia le possibilità di chi lavora su strumenti pensati per ridare voce ai pazienti.

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Area di Wernicke: una regione nota per l’ascolto che partecipa anche al parlato

Quando si pensa al cervello e al linguaggio viene spontaneo immaginare compiti ben separati, con una zona che capisce e un’altra che parla. L’immagine che emerge adesso è meno netta. L’area di Wernicke non si limiterebbe a elaborare i suoni in arrivo dall’esterno ma resterebbe attiva anche quando una persona tenta di pronunciare qualcosa. Ascoltare e parlare, almeno in questa regione, finiscono quindi per sovrapporsi più di quanto si credesse.

C’è un dettaglio che merita attenzione ed è la parola “tentativo”. Ciò che interessa ai ricercatori è l’attività registrata mentre le persone provano a parlare, non soltanto il risultato finale. È proprio questo aspetto a rendere la scoperta interessante per chi studia soluzioni rivolte a pazienti che hanno perso la capacità di esprimersi a voce. L’intenzione di comunicare lascia comunque una traccia nell’attività cerebrale, e quella traccia può diventare un’informazione preziosa.

Cosa cambia per gli impianti che restituiscono la parola

Progettare un impianto cerebrale destinato a restituire la parola significa prima di tutto capire quali segnali leggere e da dove prelevarli. Un dispositivo del genere deve interpretare ciò che accade nel cervello e trasformarlo in qualcosa di comprensibile per gli altri. Più fonti di informazione affidabili ci sono, più margine hanno i progettisti per costruire sistemi efficaci.

Ed è qui che l’area di Wernicke entra in gioco. Se questa regione si attiva anche durante il tentativo di parlare, le sue registrazioni possono diventare una fonte utile per chi sviluppa questi strumenti. In altre parole, una zona considerata finora soprattutto come la “stanza dell’ascolto” potrebbe offrire indicazioni importanti anche sul fronte opposto, quello della produzione del linguaggio.

Per le persone che non riescono più a parlare la prospettiva è concreta. Gli impianti per il linguaggio puntano proprio a ricostruire un canale di comunicazione che si è interrotto, partendo direttamente dall’attività del cervello. Conoscere meglio il contributo delle diverse regioni coinvolte permette di orientare la ricerca con maggiore precisione e di capire dove posizionare gli strumenti di registrazione.

Il legame tra ascolto e parlato, osservato all’interno di una stessa area, offre così ai ricercatori un nuovo elemento su cui lavorare. La registrazione dell’attività dell’area di Wernicke durante i tentativi di parlare rappresenta la base da cui potrebbero nascere impianti cerebrali in grado di restituire la voce a chi l’ha perduta.

Fonte: TecnoAndroid