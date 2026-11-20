Anche Netflix ogni tanto sbaglia, e a dirlo è Ted Sarandos, uno dei due amministratori delegati della piattaforma, che in una recente intervista ha ammesso come l’app possa finire per nascondere i contenuti che gli utenti stanno cercando sotto novità che non interessano affatto. Un’ammissione non da poco per il servizio che, numeri alla mano, guida il mercato con oltre 325 milioni di abbonati registrati a gennaio. Eppure secondo Sarandos le cosiddette streaming wars non sono affatto finite, anzi continuano giorno dopo giorno.

Il motivo è abbastanza semplice. Negli Stati Uniti una fetta enorme del pubblico guarda ancora la televisione tradizionale. “La metà del tempo passato davanti alla TV negli Stati Uniti è ancora lineare, la vecchia televisione”, ha spiegato il dirigente, senza però indicare da dove arrivasse il dato. Le rilevazioni di Nielsen raccontano una situazione simile anche se non identica: ad agosto lo streaming ha rappresentato il 49,6% della visione televisiva, mentre il 36,4% è arrivato da broadcast e via cavo. Resta quindi parecchio tempo di visione che le piattaforme possono provare a conquistare.

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La caccia ai successi e il nodo dell’intelligenza artificiale

Per difendere il primato contro concorrenti come YouTube e Skydance, Netflix sente la pressione di sfornare serie e film capaci di diventare veri fenomeni. Negli anni d’oro della cosiddetta Peak TV il servizio attirava abbonati grazie a titoli esclusivi come House of Cards, Orange Is the New Black e Beasts of No Nation, uscito nel 2015. Nel corso degli anni Venti, però, questa reputazione si è un po’ appannata, un destino condiviso con molti rivali. Gli spettatori sono sommersi da un’offerta sterminata e faticano parecchio a orientarsi per trovare qualcosa di davvero interessante.

Sarandos lo dice chiaramente. Con la crescita e la maturazione dell’azienda e del settore intorno a lei, il cosiddetto tasso di successi conta davvero. Il business funziona ovunque nel mondo, Stati Uniti compresi, ma proprio sul mercato americano secondo lui si dovrebbe fare meglio di quanto fatto finora. Da qui la necessità di concentrarsi sulla capacità di mantenere quel ritmo di titoli vincenti, negli Stati Uniti in particolare ma anche nel resto del pianeta.

La strada scelta punta sull’ambizione narrativa, non sull’inseguimento di tutto ciò su cui le persone si soffermano appena cinque secondi davanti allo schermo e nemmeno sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale. “Credo che in un mondo inondato di contenuti spazzatura il pubblico desidererà storie più ambiziose e più riuscite”, ha osservato Sarandos. Questo non significa che l’azienda rinunci del tutto all’AI generativa. Netflix la utilizza già in centinaia di titoli per diversi compiti di produzione, come la creazione di folle o di scene di battaglie storiche. Un aiuto che ha permesso di risparmiare denaro proprio mentre la spesa per i contenuti cresceva quest’anno di circa il 10%.

Scoprire cosa guardare e il ritorno nelle sale

Sul fronte della ricerca dei contenuti, Sarandos ha riconosciuto che a volte la piattaforma commette errori nel modo in cui presenta le novità, finendo per seppellire ciò che l’utente stava cercando sotto proposte per cui non era venuto. Anche qui la soluzione indicata passa dall’intelligenza artificiale, vista come uno strumento utile per aiutare gli spettatori a scoprire cosa guardare oltre che nelle fasi di preproduzione e postproduzione.

C’è poi un cambio di rotta piuttosto evidente sulle uscite cinematografiche, verso cui Netflix si mostra oggi molto più aperta rispetto al passato. Il tema era emerso con forza quando l’azienda aveva tentato di acquistare gli studi cinematografici di Warner Bros. Discovery, insieme al suo servizio di streaming, cercando di convincere i critici che l’operazione non avrebbe ridotto i film distribuiti in sala. L’accordo poi è saltato, ma l’idea di portare più titoli al cinema è rimasta sul tavolo come un’opportunità concreta.

Durante l’intervista Sarandos ha citato il seguito di KPop Demon Hunters, il film più popolare di sempre su Netflix uscito nel 2025, prevedendo che sarà enorme nelle sale e molto forte anche sulla piattaforma. L’azienda ha inoltre annunciato che terrà i film al cinema più a lungo e ha già esteso la programmazione in sala di Narnia: The Magician’s Nephew da due a sette settimane.

Fonte: TecnoAndroid