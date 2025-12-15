Emissioni -90% entro 2040: l’Europa traccia la rotta climatica

L’Unione Europea ha appena tirato fuori dal cilindro una mossa che non è solo politica, ma è proprio un pezzo grosso che andrà a definire come vivremo, lavoreremo e ci muoveremo nei prossimi decenni. Quella sensazione che le cose stessero andando troppo piano, che il Vecchio Continente fosse un po’ in ritardo sui suoi stessi obiettivi climatici? Beh, la risposta è arrivata con un pacchetto di leggi sul clima appena sfornato, frutto di settimane di tira e molla intensi tra i pezzi grossi del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento. Hanno trovato la quadra, e il cuore di questo accordo è una data e un numero: entro il 2040, le emissioni nette dovranno essere ridotte del 90% rispetto ai livelli del 1990. Un obiettivo ambizioso, certo, ma che finalmente dà una bussola chiara e vincolante per navigare verso la neutralità climatica totale fissata per il 2050.

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Obiettivo 2040 e spinta a innovazione e industria

Questo accordo non è semplicemente un’operazione contabile per abbassare le cifre dell’inquinamento, è molto di più. L’Europa, per una volta, sembra aver fatto tesoro degli errori passati e ha cercato di cucire insieme ambizione ambientale e buon senso economico. Lo ha ribadito forte e chiaro il ministro danese Lars Aagaard: l’Unione non vuole solo salvare il clima, ma vuole farlo in modo intelligente, mantenendo il motore della sua economia acceso, garantendo che non ci siano blackout energetici in giro e, fondamentale, che questa transizione non lasci indietro nessuno. L’idea è trasformare la necessità di decarbonizzare in una vera e propria rampa di lancio per l’innovazione e la crescita industriale. Non è un ostacolo, insomma, ma un’opportunità, se gestita bene.

Un punto che ha fatto discutere parecchio e che mostra quanto sia delicata la situazione è quello dei crediti di carbonio internazionali. Parliamo di quegli strumenti che permettono, per intenderci, di compensare le proprie emissioni finanziando progetti ‘verdi’ fuori dai confini europei. Ebbene, dal 2036 si potranno usare, ma con il contagocce. C’è un tetto massimo del 5% rispetto alle emissioni del 1990 e solo se si tratta di crediti di altissima qualità, in linea con l’Accordo di Parigi. È un modo per dire: “Ok, vi diamo una mano per i settori più ostici da ripulire, ma lo sforzo principale – almeno l’85% della riduzione – dovrete farlo a casa vostra”. E per non lasciare nulla al caso, tra il 2031 e il 2035 partirà una fase di test per vedere come funziona davvero questo mercato.

UE unisce sostenibilità e innovazione

C’è poi un altro aspetto cruciale: l’accordo rafforza il ruolo di vigilanza della Commissione Europea. Non dovrà limitarsi a controllare se le emissioni scendono, ma dovrà tenere d’occhio la competitività delle aziende, l’andamento dei prezzi dell’energia (che è un nervo scoperto per tutti noi) e lo sviluppo dei cosiddetti “pozzi di carbonio“, ovvero quelle tecnologie capaci di assorbire CO2. Se si accorgono che qualcosa non va – che ne so, i prezzi dell’energia schizzano alle stelle o l’industria inizia a fuggire – la Commissione avrà il dovere di intervenire con modifiche legislative o misure correttive. Un freno a mano, insomma, per evitare che la foga ecologista finisca per danneggiare il portafoglio dei cittadini e delle imprese.

Infine, un piccolo ma significativo aggiustamento: l’introduzione dell’ETS2, il sistema che mette un prezzo alle emissioni di trasporti ed edilizia (e che, diciamocelo, farà sentire il suo peso sulle tasche di molti), è stata posticipata di un anno, al 2028. Questo rinvio serve a dare tempo agli Stati membri per preparare una rete di sicurezza sociale adeguata, per evitare che l’aumento dei costi colpisca troppo duramente le famiglie meno abbienti. In pratica, è un passo indietro per farne due in avanti, con maggiore consapevolezza. Insomma, l’Europa ha tirato una linea sul 2040. Un percorso che è stato lungo, iniziato nel 2024, e che ora attende solo la ratifica finale. L’Unione vuole dimostrare che si può essere ambiziosi sul clima senza sacrificare la stabilità economica, tracciando una rotta che, pur con tutte le sue difficoltà, è ormai segnata.